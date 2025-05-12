هل انتهى مشوار رونالدو مع النصر؟

أصبح كريستيانو رونالدو نجما لامعا عندما غادر أوروبا للانضمام إلى نادي النصر السعودي، ولكن الآن، ومع بلوغه سن الـ40 من عمره وتراجع نتائج فريقه بات مستقبله مُحاطا بشكوك كبيرة.

وغاب النجم البرتغالي عن تدريبات "العالمي" قبل مواجهة مضيفه الأخدود اليوم في الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" أن "رونالدو لم يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه يوم السبت، واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الصالة الرياضية بجانب الخضوع لفحوصات في عيادة النادي".

ويأتي غياب رونالدو عن تدريبات النصر في ظل غموض مستقبله مع الفريق السعودي.

ولم يتبقَّ لرونالدو سوى شهرين من عقده الحالي، ووفقا لصحيفة "ماركا"، هناك شكوك حول ما إذا كانت إدارة النادي ستقدم له عقدا جديدا.

وأشارت إلى أن رونالدو كان على وشك توقيع عقد جديد لمدة عامين مؤخرا، لكن المفاوضات تعثرت بعض الشيء مع معاناة النادي.

ويحتل نادي النصر المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، متخلفا بفارق 11 نقطة كاملة عن الاتحاد المتصدر.

هل تغيرت الخطة؟

كانت خطة رونالدو أن يقضي آخر أيامه مع النصر، من أجل تجاوزه حاجز الألف هدف، لكن التقارير أشارت إلى أن مسيرته قد تُختصر.

إعلان

ومنذ انتقاله إلى النصر قبل عامين ونصف، سجل رونالدو الكثير من الأهداف (91 هدفا و19 تمريرة حاسمة في 103 مباريات) لكن دون تحقيق أي لقب.

وبعد خسارته أمام الاتحاد بنتيجة 3-2 الأربعاء الماضي، تضاءلت آمال النصر بقيادة رونالدو للتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، كما بدت إدارة النادي مترددة في تمديد عقده إذا استمر غيابهم عن منصات التتويج.

وعقب الخسارة الأخيرة، غادر رونالدو الملعب في حالة من الإحباط الشديد من النتيجة، والأهم من ذلك، من الأداء. ومما زاد الطين بلة خروجه من دوري أبطال آسيا هذا الموسم على يد فريق كاواساكي فرونتال الياباني مؤخرا.

وأثارت تصرفاته قلق المسؤولين الذين يدرسون جميع الخيارات قبل عرض شروط جديدة على المهاجم البرتغالي. ولم يستبعد رونالدو الانتقال إلى نادٍ آخر في السعودية، إذ يتطلع إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى سجله الحافل.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي بـ23 هدفا في 28 مباراة، متقدما بفارق هدفين على النجم الفرنسي كريم بنزيمة، قائد الاتحاد والهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الشباب.