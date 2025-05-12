شاهد.. لامين جمال يخدع سيدات طلبن منه التقاط صورة

ظهر لامين جمال -نجم برشلونة الشاب- في مقطع فيديو طريف أخفي فيه اسمه الحقيقي عن مجموعة من السيدات طلبن منه التقاط صورة.

وخلال المقطع الذي راج بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، طلبت إحدى السيدات من جمال التقاط صورة لها ولصديقاتها بعد خروجهن من أحد المطاعم.

وقبل التقاط الصورة اقتربت السيدة من جمال ويبدو أنها لم تتذكر اسمه، فسألته عنه ليجيب بسرعة "رايان"، في خطوة فُسرت على أن نجم برشلونة أراد أن يُخفي هويته الحقيقية.

لكن يبدو أن السيدة شكّت في هذه الإجابة، لتطرح عليه سؤالا آخر هو "واسمك في الحقيقة؟"، لكن جمال كان مصرّا على الاسم المزيّف الذي قاله في البداية، فأجاب مجددا "رايان".

غير أن صديقاتها اللواتي وقفن خلفها لم يصدّقن ذلك، فصرخت إحداهن قائلة "لا". لتقول أخرى اسمه الحقيقي، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

بعدها طلب جمال من الجميع الوقوف والتجهز لالتقاط الصورة، ليكمل نجم برشلونة مهمّته كمصور بنجاح.

وتفاعلت الكثير من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموقف الطريف، حيث انتشر مقطع الفيديو بشكل كبير.

حتى الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة "إكس" تفاعل مع الموقف، ونشر صورة لجمال من إحدى الحصص التدريبية وعلّق عليها بالقول "ممكن تأخذ لنا صورة يا رايان؟"

📸 ممكن تاخذ لنا صورة يا رايان؟ pic.twitter.com/ydCuC6dUjU — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 10, 2025

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وانهالت العديد من التعليقات الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الفيديو، أبرزها "تنكّر ممتاز يا لامين"، "لامين مهرّج حقيقي"، "لامين جمال يراوغ داخل الملعب وخارجه أيضا".

ويأتي هذا الموقف الطريف قبل ساعات من المباراة المهمة التي يخوضها برشلونة ضد غريمه ريال مدريد في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيكون هذا الكلاسيكو حاسما ومصيريا لمستقبل المنافسة على اللقب بين الغريمين، إذ يدخل برشلونة المباراة متصدرا الجدول بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد قبل 4 جولات من النهاية.

ويعوّل برشلونة على المستوى الكبير الذي يقدّمه لامين جمال هذا الموسم من أجل تحقيق الفوز على ريال مدريد والاقتراب أكثر من حسم اللقب.

وشارك لامين جمال (17 عاما) مع برشلونة هذا الموسم في 51 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 15 هدفا وقدّم لزملائه 24 تمريرة حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.