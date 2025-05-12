راتب ضخم في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

كشف تقرير إسباني عن تفاصيل العقد الجديد بين ريال مدريد ونجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، المنتظر توقيعه نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن فينيسيوس سيتقاضى راتبا بحدود 100 مليون يورو صافية خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى عام 2030.

وأضافت أن فينيسيوس سيوقّع على العقد الجديد بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني وقبل سفر ريال مدريد إلى الولايات المتحدة لخوض نهائيات كأس العالم للأندية.

ويفضّل فريدريكو بينا وكيل أعمال فينيسيوس (وهو نفسه وكيل إندريك) العقود القصيرة التي تمنح موكلَيْه حرية تحديد مستقبلهما.

وبسبب ذلك وافق فينيسيوس على التمديد 3 سنوات إضافية فقط ليستمر حتى صيف عام 2030، علما بأن عقده الحالي ينتهي في عام 2027.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن هذا التجديد يؤكد أن المشروع المستقبلي لريال مدريد يعتمد على ثلاثي النجوم فينيسيوس وكيليان مبابي وجود بيلينغهام.

وبموجب العقد الجديد أصبح فينيسيوس اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد، وسيبلغ راتبه السنوي 20 مليون يورو صافية.

أما مبابي فيتقاضى حاليا راتبا سنويا يبلغ 15 مليون يورو وفق الأرقام التي كشفها ريال مدريد، بالإضافة إلى مكافأة توقيع ضخمة تُعد بمنزلة راتب إضافي موزّع على 5 سنوات.

بنود تحفيزية

ويتضمن العقد الجديد لفينيسيوس العديد من البنود التحفيزية المرتبطة بالإنجازات الفردية والجماعية، إذ سيحصل على مكافآت إضافية حال الفوز بالألقاب وأخرى عند تجاوز عدد معين من الأهداف.

وإذا حصد فينيسيوس جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم سيحصل على مليوني يورو تُضاف إلى راتبه السنوي.

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ومن أبرز نقاط التجديد أن البنود الجديدة ستُطبق بشكل فوري من لحظة التوقيع وليس بعد نهاية العقد الحالي (2027)، ما يعني أن فينيسيوس سيتقاضى راتبه المحسّن من حينه حتى صيف عام 2030.

ويُعد هذا العقد هو الثالث لفينيسيوس مع ريال مدريد، حيث وقّع الأول عند انضمامه للنادي الملكي عام 2017 قادما من فلامينغو، أما الثاني فكان اتفاق التجديد وذلك عام 2022.

وحين وقّع فينيسيوس عقده الأول كان بعمر 17 عاما ودخل حيز التنفيذ عندما أتم 18 عاما.

وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن فينيسيوس لم يفكّر مطلقا في الرحيل عن ريال مدريد رغم تلقّيه عرضا مغريا من السعودية كان سيتقاضى بموجبه مليار يورو خلال 5 سنوات وليس 100 مليون كما في عقده الجديد مع ريال مدريد الذي لم يفكّر بدوره في التفريط به.

ومنذ وصوله إلى ريال مدريد حتى الآن خاض فينيسيوس 314 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 105 أهداف وقدّم لزملائه 79 تمريرة حاسمة وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما تُوج مع النادي الملكي بـ14 لقبا هي الدوري الإسباني (3)، كأس ملك إسبانيا (1)، كأس السوبر الإسباني (3)، دوري أبطال أوروبا (2)، كأس السوبر الأوروبي (2)، كأس العالم للأندية (2)، كأس القارات للأندية (الإنتركونتننتال) (1).