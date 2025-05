حكيمي رابع مغربي يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي بالدوري الفرنسي

توج الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي بجائزة مارك فيفيان فويه لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي، مواصلا هيمنة باريس سان جيرمان البطل على جوائز الاتحاد الوطني لكرة القدم لموسم 2024-2025، وفقا لما أعلنته -اليوم الاثنين- إذاعة فرنسا الدولية و"فرانس 24″.

وتفوّق حكيمي على العاجي إيفان غيسان (مهاجم نيس) والسنغالي حبيب ديارا (لاعب وسط ستراسبورغ) بعد تصويت لجنة مكونة من 100 شخصية اختارتهم إذاعة فرنسا الدولية و"فرانس 24″ وتضم صحافيين ومستشارين ولاعبين سابقين.

وبات حكيمي رابع لاعب مغربي يفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد كل من:

A proud moment! 🇲🇦✨

Achraf Hakimi has been crowned the winner of the Marc-Vivien Foé Prize, honoring the best African player in Ligue 1 ✨ pic.twitter.com/DEhbJxcwMK

