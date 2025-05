حكم نهائي دوري الأبطال بين إنتر ميلان وسان جيرمان فأل خير للباريسيين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -اليوم الاثنين- تعيين إستيفان كوفاكس لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في 31 مايو/أيار الجاري على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.

وأدار كوفاكس (40 عاما) نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022 ونهائي الدوري الأوروبي 2024 بين أتلانتا وباير ليفركوزن، كما أدار 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بما في ذلك إياب دور الـ16 بين ليفربول وباريس سان جيرمان.

