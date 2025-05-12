حالة طرد وركلة جزاء وهدف غير محتسب.. كوارث تحكيمية بكلاسيكو برشلونة وريال مدريد

شهدت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد العديد من الحالات التحكيمية التي أثارت جدلا واسعا واختلافا في الآراء حتى بين خبراء التحكيم.

واقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني للموسم الحالي عقب فوزه المثير أمس الأحد على ريال مدريد بنتيجة 4-3 في المباراة التي جرت على ملعب "مونتجويك" الأولمبي لحساب الجولة 35 من الليغا.

واحتسب حكم الساحة أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز ركلة جزاء لصالح ريال مدريد بعد دقائق قليلة من بداية المباراة، بعد تعرّض كيليان مبابي للعرقلة من فوتشيك تشيزني حارس برشلونة داخل منطقة الجزاء، لكن لاعبي "البلوغرانا" طالبوا بإلغائها على اعتبار أن المهاجم الفرنسي كان في موقف تسلل.

ركلة جزاء صحيحة

وعلّق الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس على اللقطة بالقول "الحكم اعتبر أن باو كوبارسي كان يمكنه السيطرة على الكرة رغم وجود مبابي في وضعية تسلل لكنه لم يؤثر على لاعب برشلونة، القانون ينص على أن اللاعب في موقف تسلل لا يُعد مستفيدا إذا تلقى الكرة من مدافع لعبها طوعا، وبالتالي كان موقف مبابي قانوني".

واتفق حساب "أركيفو فار" المتخصص في الحالات التحكيمية بالدوري الإسباني مع رأي إيتورالدي، وقال "كوبارسي كان لديه الوقت والفرصة للسيطرة على الكرة لكنه فشل في ذلك، عليه مبابي لم يكن متسللا".

⁉️💥 ¿Hay fuera de juego de Mbappé previo al penalti? ✅ 𝗡𝗢. 👉🏻 Pau Cubarsí, que tiene tiempo y oportunidad, falla a la hora de controlar el balón, habilitando al delantero. 💥 Martínez Munuera confirmó la decisión en directo del asistente de Hernández Hernández. pic.twitter.com/xTKKxsXD0A — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 11, 2025

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وبعد 10 دقائق تقريبا طالب لاعبو برشلونة مجددا بإلغاء الهدف الثاني لريال مدريد والذي سجله مبابي، بحجة وجود خطأ لصالح زميلهم لامين جمال ارتكبه فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في اللقطة التي سبقت الهدف.

وقال إيتورالدي "لم يتعمد جمال السقوط، لكن عند مراجعة اللقطة نرى أنه هو من اقترب من فالفيردي، صحيح أن الأخير داس على قدمه لكن كان هذا بسبب اقتراب جمال منه، برأيي لا توجد مخالفة".

لكن "أركيفو فار" اختلف كليا مع تحليل إيتورالدي وأكد من جهته أن هدف ريال مدريد الثاني غير شرعي بقوله "فالفيردي الذي لم يتمكن من الوصول إلى الكرة داس على قدم لامين جمال وأسقطه، هناك مخالفة سابقة. هيرنانديز هيرنانديز لم يرَ أن هناك خطأ، ومارتينيز مونويرا تملص من المسؤولية".

🖥️💥 El VAR se desentendió en el segundo gol de Mbappé. ▪️ Valverde, que no llega al balón en ningún momento, pisa a Lamine Yamal, derribándole. ❌ HAY FALTA PREVIA. ▪️ Hernández Hernández no apreció la infracción y Martínez Munuera se lavó las manos. pic.twitter.com/McmdUyrwrW — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 11, 2025

هدف شرعي

وعلى الجهة المقابلة، احتسب الحكم هدف برشلونة الثاني رغم وجود لمسة يد سابقة على الهولندي فرينكي دي يونغ.

وأكد إيتورالدي صحة قرار الحكم بقوله "كانت هناك لمسة، حتى لو افترضنا أنها متعمدة، فإنها ليست ضمن الهجمة نفسها التي انتهت بهدف، لم تكن هناك تمريرات طولية تؤدي مباشرة إلى الهدف بل تمريرات عرضية، لذا لا تُعتبر لمسة يد في الهجمة نفسها، ولا يمكن لتقنية الفيديو المساعد أن تتدخل".

⁉️💥 ¿Es revisable por el VAR la mano de De Jong? ✅ 𝗡𝗢. 👉🏻 Entre la mano del holandés y el gol de Lamine Yamal transcurren un total de 27 segundos, con 10 pases y un toque de Ceballos. ▪️ Pese a ser una mano punible, el VAR consideró que no forma parte de la misma APP. pic.twitter.com/Av9g29Xqyy — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 12, 2025

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وشرح "أركيفو فار" هذه اللقطة أكثر بالقول "بين لمسة يد الهولندي وهدف لامين جمال مرت 27 ثانية شهدت 10 تمريرات ولمسة واحدة من سيبايوس (لاعب ريال مدريد)، لذا لا يمكن لتقنية الفيديو أن تتدخل على الرغم من كونها لمسة يد تستحق العقوبة".

تشواميني يستحق الطرد

وخلال الشوط الأول أيضا، أشهر الحكم بطاقة صفراء للفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد بعدما أعاق تقدّم فيران توريس مهاجم برشلونة، ثم طالب لاعبو البلوغرانا بطرده على اعتبار أن زميلهم كان في طريقه لانفراد صريح بالبلجيكي تيبو كورتوا.

وعن هذه اللقطة، قال إيتورالدي "كانت هناك مخالفة واضحة، ويجب أن تُحتسب بطاقة حمراء، الحكم أخبر اللاعبين أن الكرة كانت ستذهب إلى ركلة ركنية ولذلك لم يطرده، لكنني أرى أنها تستحق الطرد المباشر".

وكان لحساب أركيفو فار رأي مماثل لما قاله إيتورالدي، فحلّل اللقطة "تقنية الفيديو تغاضت عن طرد تشواميني، اللاعب الفرنسي كان آخر مدافع ودفع وعرقل توريس وحرمه من فرصة تسجيل هدف محقق، إنها بطاقة حمراء مباشرة. الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء والفار لم يتدخل مرة أخرى".

🖥️💥 El VAR perdonó la expulsión a Tchouameni. 👉🏻 El francés, dentro de la zona DOGSO y siendo último hombre, traba y empuja a Ferrán Torres, derribándole. ❌ ES ROJA DIRECTA. ▪️ Hernández Hernández le mostró la amarilla y Martínez Munuera volvió a inhibirse. pic.twitter.com/tVmOBPSlWC — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 11, 2025

ركلة جزاء جدلية

وتواصل الجدل التحكيمي في الشوط الثاني حيث رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح برشلونة رغم ارتطام الكرة بيد تشواميني، كما تمسّك بقراره بعدما استدعاه الفار لمراجعة اللقطة.

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وقال إيتورالدي "كانت يد تشواميني بوضعية طبيعية، صحيح أنها ليست ملتصقة تماما بالجسد لكنها ليست مرتفعة، لذلك لا تُعد ركلة جزاء. لا يوجد في القانون ما يشير إلى أن الكرة يجب أن تكون متجهة إلى المرمى من أجل احتسابها".

لكن حساب "أركيفو فار" كان له رأي آخر مختلف تماما عن إيتورالدي، إذ قال "مباراة للنسيان لهيرنانديز هيرنانديز، تشواميني بذراعه المفتوحة دون أن يحاول سحبها يوقف تسديدة من مسافة قريبة من فيران توريس، إنها عقوبة".

🖥️💥 Hernández Hernández y un arbitraje para olvidar. 👉🏻 Tchouameni, con el brazo abierto y sin hacer por retirarlo, detiene un remate a bocajarro de Ferrán Torres. ❌ ES PENALTI. ▪️ Pese a que el VAR le pidió que revisara la acción, el canario decidió seguir en sus trece. pic.twitter.com/Y6YZxrv3aa — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 11, 2025

وأضاف "رغم أن تقنية الفيديو طلبت منه مراجعة اللقطة إلا أن الحكم تمسك بقراره".

ولم يتوقف الجدل حول هذه اللقطة بالتحديد، خاصة بعدما نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم التسجيل الصوتي لمحادثة حكم الساحة ومساعده في تقنية الفيديو.

واكتفى مارتينيز مونويرا حكم الفيديو المساعد بعرض لقطة لمسة اليد من زاويتين اثنتين ومن مسافة بعيدة جدا عن مكان اللعب، بحجة أنه ليس هناك "الكثير من الكاميرات لعرض لقطات أخرى بشكل أوضح"، في حين أن هناك كاميرا عرضت اللقطة بشكل مثالي أثناء البث المباشر وفق "أركيفو فار".

هدف شرعي لفيرمين

وفي الوقت بدل الضائع سجل برشلونة هدفا خامسا عن طريق لاعبه فيرمين لوبيز، لكن هيرنانديز هيرنانديز ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد على لاعب البلوغرانا قبل تسديد الكرة.

المصيبه ان فالفيردي قطع الكرة بعد لمسة اليد ورجع افتكها فيرمين من جديد ولا هذي ماتعتبر صارت لعبة جديدة ؟ pic.twitter.com/hgmFUhFIDH — Tαнα V🔅 (@i_tee2) May 11, 2025

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وبحسب أركيفو فار، فإن تقنية الفيديو "ارتكبت خطأ فادحا في إلغاء الهدف. لمسة يد فيرمين لا تستوفي الشرط الوارد في القانون باعتبارها لحظة فورية وبالتالي فهي غير قابلة للمراجعة".

وتابع "إنه هدف قانوني، إذ لا تُعد اللقطة مخالفة إذا حدثت أثناء السيطرة على الكرة أو مراوغة لاعب منافس".

🖥️💥 Gravísimo error del VAR en el gol anulado a Fermín. 👉🏻 La mano de Fermín NO cumple con el punto del reglamento para ser inmediata y, por tanto, revisable. ❌ ES GOL LEGAL. 📖 "No sé considera infracción si se produce una conducción de balón o regate a un adversario". pic.twitter.com/5wQdHzap5P — Archivo VAR (@ArchivoVAR) May 11, 2025

وتواصل الجدل في هذه اللقطة بعد أن نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم التسجيل الصوتي للمحادثة بين حكم الساحة ومساعده في تقنية الفيديو أثناء مراجعة لقطة فيرمين.

وسُمع أحد الحكام وهو يقول "الحمد لله" عند رؤية الكرة وهي تصطدم بيد فيرمين وذلك في الثانية 37 من الفيديو، وهو ما أثار جدلا أكبر كان من الممكن أن يتسبب بفضيحة لولا فوز برشلونة وفق رأي صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعلّق إيتورالدي على هذا الموقف بالقول "هل تعلمون ماذا حصل؟ هناك 3 أشخاص في غرفة الفيديو، ويبدو أن أحدهم اكتشفها دون أن يلاحظها الآخرون، هذا رأيي وليس معلومة مؤكدة ويمكنهم تأكيدها غدا أو نفيها".

وأضاف "من الممكن أن أحدهم كان يراقب كاميرا معينة والآخر كاميرا مختلفة، فالأول لم ير لمسة اليد والثاني رآها، وقال من أعماق قلبه يا إلهي الحمد لله أننا رأيناها".

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تقييم كارثي للحكم

وأعطى حساب "أركيفو فار" تقييما كارثيا لهيرنانديز هيرنانديز، إذ منحه علامة صفر من 10 واصفا أداءه بأنه "الأسوأ تحكيميا في الليغا هذا الموسم".

وقال "بعد أن أصاب في احتساب ركلة جزاء واحدة ارتكب 4 أخطاء جسيمة، حيث تغاضى عن مخالفة سابقة للهدف الثاني لمبابي، ولمسة يد على دي يونغ لا يمكن مراجعتها، وبطاقة حمراء مباشرة لتشواميني، وركلة جزاء لبرشلونة".