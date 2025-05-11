موعد مباراة المغرب ضد سيراليون في كأس أفريقيا تحت الـ20 عاما والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب المغرب ضد سيراليون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت الـ20 سنة لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، والقنوات الناقلة للبث المباشر والحي للمواجهة.

وتقام المباراة غدا الاثنين الموافق 12 مايو/أيار على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وتنطلق مباراة المغرب وسيراليون عند الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة والرابعة مساء (16:00) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وسيراليون:

beIN Sports HD 8

الرياضية المغربية الأرضية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وحقق منتخب المغرب فوزا مثيرا 3-1 على نظيره التونسي، الأربعاء الماضي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل نيجيريا 2-2 مع كينيا.

وتصدّر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام نيجريا الثانية، وصعدا سويا لدور الثمانية، فيما استقرّ المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط،، وقبع منتخب كينيا في ذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، وودع المسابقة.

في المقابل، أنهى منتخب سيراليون دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل وهزيمة.

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جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما: (توقيت مكة المكرمة)

الاثنين 12 مايو/أيار