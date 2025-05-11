لامين جمال نجم برشلونة يكتسح مبابي هداف ريال مدريد في المواجهات بينهما

يتفوق لامين جمال نجم برشلونة الشاب بشكل واضح على نظيره كيليان مبابي نجم ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بنتائج المواجهات الفردية المباشرة بين النجوم.

ويتمتع مبابي (26 عاما) بحصيلة تهديفية رائعة ضد برشلونة، إذ سجّل 8 أهداف في 7 مباريات خاضها ضده، 6 منها مع باريس سان جيرمان و2 مع ريال مدريد، لكن لا تبدو الحال كذلك حين يتعلق الأمر بالمواجهات الفردية ضد لامين (17 عاما).

وتقابل اللاعبان في 6 مباريات مع الأندية التي لعبا لها وكذلك المنتخب الوطني، فاز لامين في 5 منها، بينما كان الانتصار حليف مبابي في واحدة فقط، وفق ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتواجه لامين ومبابي مرتين خلال مواجهتي باريس سان جيرمان وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، والثالثة كانت الصيف الماضي بألوان المنتخبات الوطنية في كأس أوروبا (يورو 2024).

وبعد انتقال مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد صيف 2024 في صفقة مجانية، تجددت المواجهة بين النجمين في 3 مباريات أخرى (الكلاسيكو) وذلك في الدور الأول من الدوري الإسباني، وفي نهائي كأس السوبر الإسباني، ونهائي كأس ملك إسبانيا.

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وتاليا نتائج المباريات التي خاضها لامين جمال وكيليان مبابي ضد بعضهما بعضا مع الأندية والمنتخب الوطني:

باريس سان جيرمان 2-3 برشلونة على ملعب حديقة الأمراء (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024). برشلونة 1-4 باريس سان جيرمان على ملعب مونتجويك الأولمبي (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024). فرنسا 1-2 إسبانيا على ملعب أليانز أرينا (نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2024"). ريال مدريد 0-4 برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو (الجولة 12 من الدوري الإسباني 2024-2025). ريال مدريد 2-5 برشلونة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية (نهائي كأس السوبر الإسباني 2025). برشلونة 3-2 ريال مدريد على ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيلية (نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025).

ويُعد كلاسيكو اليوم ضمن الجولة الـ35 من الليغا مناسبة جيدة ليؤكد لامين أفضليته في المواجهة الفردية ضد مبابي، وفي الوقت نفسه فرصة رائعة لقائد منتخب فرنسا من أجل إيقاف سطوة الشاب الإسباني وتضييق الهوّة بينهما.