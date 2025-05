أسوأ هزيمة لميسي مع فريقه إنتر ميامي

مُني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأسوأ هزيمة له حتى الآن في مسيرته الأميركية، وذلك بخسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه مينيسوتا يونايتد 1-4 السبت في المرحلة الـ12 من الدوري الأميركي لكرة القدم.

ورغم نجاح ميسي في التسجيل مع مستهل الشوط الثاني، عانى إنتر ميامي مجددا من أدائه الدفاعي السيئ ومني بهزيمته الرابعة في آخر 5 مباريات ضمن كافة المسابقات، بينها اثنتان أمام فانكوفر وايت كابس الكندي المشارك في دوري "إم إل إس" في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف.

وفي ظل غياب الأوروغواياني لويس سواريس للإصابة، قرر مواطنه المدرب خافيير ماسكيرانو اللعب من دون مهاجم صريح، موكلا مهمة التقدم للعب دور رأس الحربة لميسي مع الاعتماد على خط وسط من 5 لاعبين.

