رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

أسوأ هزيمة لميسي مع فريقه إنتر ميامي

ميسي سجل هدفا وإنتر ميامي عانى مجددا من الأداء الدفاعي السيئ (الفرنسية)
11/5/2025-|آخر تحديث: 13:54 (توقيت مكة)

مُني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأسوأ هزيمة له حتى الآن في مسيرته الأميركية، وذلك بخسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه مينيسوتا يونايتد 1-4 السبت في المرحلة الـ12 من الدوري الأميركي لكرة القدم.

ورغم نجاح ميسي في التسجيل مع مستهل الشوط الثاني، عانى إنتر ميامي مجددا من أدائه الدفاعي السيئ ومني بهزيمته الرابعة في آخر 5 مباريات ضمن كافة المسابقات، بينها اثنتان أمام فانكوفر وايت كابس الكندي المشارك في دوري "إم إل إس" في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف.

وفي ظل غياب الأوروغواياني لويس سواريس للإصابة، قرر مواطنه المدرب خافيير ماسكيرانو اللعب من دون مهاجم صريح، موكلا مهمة التقدم للعب دور رأس الحربة لميسي مع الاعتماد على خط وسط من 5 لاعبين.

وأنهى مينيسوتا الشوط الأول متقدما بهدفي الجنوب أفريقي بونغوكوهلي هلونغواني (32) وأنتوني ماركانيش في الوقت بدل الضائع بكرة رأسية إثر رمية جانبية طويلة.

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واعتقد ميسي أنه أعاد فريقه إلى أجواء اللقاء حين قلص الفارق في الدقيقة 48 بعدما وصلته الكرة من الإسباني جوردي ألبا.

لكن الأرجنتيني الآخر مارسيلو ويغاندت أحبط عزيمة زملائه حين حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه وأهدى مينيسوتا التقدم 3-1 في الدقيقة الـ68، قبل أن يوجه الفنلندي روبن لود الضربة القاضية للضيوف بهدف رابع قبل 20 دقيقة على النهاية.

وبهزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم، تجمد رصيد إنتر ميامي عند 21 نقطة في المركز الرابع للمجموعة الشرقية، بفارق 4 نقاط خلف كل من "كولومبوس كرو" و"إف سي سينسيناتي" اللذين يتشاركان الصدارة، في حين رفع مينيسوتا رصيده إلى 22 في وصافة المجموعة الغربية بفارق 4 نقاط خلف فانكوفر وايت كابس المتصدر.

المصدر : وكالات

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