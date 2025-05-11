حين هزم برشلونة غريمه ريال مدريد 4 مرات في موسم واحد

يدخل برشلونة موقعة الكلاسيكو ضد غريمه ريال مدريد في الدوري الإسباني وهدفه ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

ويسعى برشلونة للفوز على ملعبه "مونتجويك" الأولمبي، الأمر الذي سيقرّ به خطوة إضافية من حسم لقب الليغا لموسم 2024-2025 بالإضافة إلى تكرار إنجاز حققه في ثمانينيات القرن الماضي.

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وفاز برشلونة على ريال مدريد في مباريات الكلاسيكو الثلاث الرسمية التي جرت هذا الموسم، وعليه يرى أنصار النادي الملكي أن فريقهم من الصعب أن يتعرض لخسارة رابعة أمام الغريم في موسم واحد.

لكن هناك سابقة تاريخية تواجه فيها الفريقان 5 مرات في مباريات رسمية، لم يخسر برشلونة في أي منها بل فاز في 4 وتعادل مباراة واحدة، وكان تعادلا بطعم الفوز، وفق وصف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وحدث ذلك في موسم 1982-1983 حيث تواجه الفريقان مرتين في الدوري الإسباني، وفي نهائي كأس ملك إسبانيا وفي مباراتين أيضا بنهائي كأس الدوري الإسباني.

وأُقيمت بطولة كأس الدوري الإسباني في الفترة بين عامي 1982 و1986 بهدف جعلها ثالث أقوى بطولة محلية في البلاد بعد الدوري وكأس الملك.

ونشأت تلك البطولة بناء على رغبة خوسيه لويس نونيز رئيس برشلونة في ذلك الوقت، والذي كان يسعى لزيادة عدد المباريات لتحقيق دخل مالي أعلى من حقوق البث التلفزيوني، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، حيث كانت تُجرى المباريات بعد نهاية الموسم الكروي (الدوري والكأس).

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لكن هذه البطولة الرسمية لم تستمر سوى 4 سنوات، إذ ألغيت عام 1986 بسبب ضيق الوقت وازدحام جدول المباريات ونقص التمويل.

وتاليا نتائج مباريات الكلاسيكو الخمس التي أقيمت موسم 1982-1983:

ريال مدريد 0-2 برشلونة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1982 (الجولة 13 من الليغا).

برشلونة 2-1 ريال مدريد يوم 26 مارس/أذار 1983 (الجولة 30 من الليغا).

برشلونة 2-1 ريال مدريد يوم 4 يونيو/حزيران 1983 (نهائي كأس ملك إسبانيا).

ريال مدريد 2-2 برشلونة يوم 26 يونيو/حزيران 1983 (ذهاب نهائي كأس الدوري الإسباني).

برشلونة 2-1 ريال مدريد يوم 29 يونيو/حزيران 1983 (إياب نهائي كأس الدوري الإسباني).

ورغم أن النتائج كانت متقاربة فإنها قادت برشلونة إلى الفوز في غالبية مباريات الكلاسيكو وفي جميع البطولات المحلية.

وفي الموسم الحالي تقابل الغريمان في 4 مباريات، 3 منها رسمية والرابعة ودية وفي جميعها كان الفوز حليف برشلونة.

وتاليا نتائج المباريات الأربع بين برشلونة وريال مدريد موسم 2024-2025: