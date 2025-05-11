أرسنال يقتنص نقطة ثمينة ونيوكاسل يعزز حظوظه بالتأهل لدوري الأبطال

قلب أرسنال تخلفه بهدفين أمام مضيفه ليفربول ليخرج بنقطة ثمينة بالتعادل معه 2-2، في حين عزز نيوكاسل آماله في حجز إحدى البطاقات الخمس المؤهلة الى دوري الأبطال بفوزه على تشلسي 2-0 الأحد في المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

ورفع أرسنال رصيده في المركز الثاني إلى 68 نقطة وتتبقى له مباراتان مع نيوكاسل (66 نقطة) وساوثمبتون حيث يحتاج فيهما منطقيا إلى نقطة واحدة نظرا لفارق الأهداف الكبير الذي يتفوق فيه على جميع منافسيه من أجل حسم الوصافة.

افتتح الهولندي كودي خاكبو التسجيل مستغلا تمريرة عرضية من الاسكتلندي آندي روبرتسون (20).

ليفربول يتقدم 1-0 بفضل رأسية خاكبو! 🇳🇱

هدفه الـ10 هذا الموسم بعد عرضية رائعة من روبرتسون! 💥#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/rXPTzCLoA5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025

ولم يكد أرسنال يستفيق من الصدمة حتى تلقت شباكه الهدف الثاني بعد مرور 87 ثانية بواسطة الكولومبي لويس دياس الذي تابع كرة عرضية من المجري دومينيك سوبوسلاي.

🔴 ليفربول يضاعف النتيجة خلال 90 ثانية فقط!

دياز يسجل بعد تمريرة رائعة من سوبوسلاي! 🔥⚽#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/JTKC42pfFB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025

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وظهر أرسنال بوجه مختلف في الشوط الثاني وتمكن من تقليص الفارق عبر جناحه البرازيلي غابريال مارتينيلي من كرة رأسية (47).

وواصل أرسنال ضغطه حتى تمكن من فرض التعادل عندما سدد قائده النرويجي مارتن أوديغارد كرة قوية ارتدت من القائم وتابعها الإسباني ميكيل ميرينو برأسه (70).

ميرينو يسجل من رأسية بعد تسديدة صاروخية من أوديغارد وارتداد من العارضة! ⚽️🚀#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_آرسنال pic.twitter.com/Vm8ooCh9Uj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025

فوز نيوكاسل

على ملعب "سانت جيمس بارك"، دخل نيوكاسل اللقاء وهو في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام تشلسي، صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، وأستون فيلا السادس الفائز السبت على بورنموث 1-0، وخرج فائزا 2-0.

وبفوزه العشرين للموسم، رفع نيوكاسل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، مستفيدا من تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب أمام مضيفه ساوثهامبتون 0-0 السبت.

وبعد مواجهة أرسنال الأسبوع المقبل خارج ملعبه، يختتم الموسم على أرضه ضد إيفرتون.

تقدم نيوكاسل مبكرا بعد أقل من دقيقتين على انطلاق المباراة عن طريق ساندرو تونالي (2).

المنافسة المحتدمة على التأهل لدوري الأبطال تشتعل سريعاً بين نيوكاسل وتشلسي ساندرو تونالي يفتتح التسجيل للماكبايس في الدقيقة 2⏱️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #نيوكاسل_تشيلسي #PremierLeague pic.twitter.com/rNIBCNtRYp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 11, 2025

وأضاف البرازيلي برونو غيمارايش الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تحولت من الدفاع وخدعت الحارس الإسباني روبرت سانشيز (90).

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تعادل مخيب لفوريست

وتراجعت آمال نوتنغهام فوريست في حجز إحدى البطاقات إلى دوري الأبطال بسقوطه على أرضه في فخ التعادل مع ليستر سيتي الهابط إلى الدرجة الثانية 2-2.

تقدم ليستر بواسطة كونور كودي (16)، ورد فوريست بهدفين عن طريق مورغان غيبس وايت (25) وهدافه النيوزيلندي كريس وود (56)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لليستر الذي أدرك التعادل عن طريق الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي (81).

وبات نوتنغهام يحتل المركز السابع برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشلسي الخامس صاحب المركز الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية.

وسقط مانشستر يونايتد على أرضه للمرة التاسعة هذا الموسم بخسارته أمام وست هام بهدفين نظيفين سجلهما التشيكي توماس سوتشيك من مسافة قريبة (26) وجاريد بوين (56).