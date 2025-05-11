موعد مباراة الهلال ضد العروبة في الدوري السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال ضد العروبة في الجولة الـ31 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة غدا الاثنين الموافق 12 مايو/أيار الجاري على ملعب المملكة أرينا، وتبدأ الساعة التاسعة مساء (19:05) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وحسم الهلال مواجهة الدور الأول بخماسية نظيفة، ويتفوق "الزعيم" في نتائج المواجهات السابقة بـ4 انتصارات مقابل فوز وحيد للعروبة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعروبة في الدوري السعودي:

SSC1 HD (تعليق عبد الله الحربي)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وبينما ينتظر الهلال هدية من الفيحاء، يأمل مدربه المؤقت محمد الشلهوب -الذي حلّ بدلا من البرتغالي جورجي جيزوس المقال بسبب سوء النتائج- تحقيق فوزه الثاني مع الفريق بعدما قاده إلى التغلب على الرائد 5-3 الأربعاء الماضي.

بعد المباراة، قال الشلهوب "مع الوقت سنظهر أسلوبنا بشكل جيد لأني عملت مع الفريق لأربعة أيام فقط". وأضاف "تسجيل خمسة أهداف أمر مهم لكن استقبال ثلاثة أهداف أمر محبط، ومع الوقت سنصحح كل ما هو سلبي ونعزز ما هو إيجابي؛ أعدكم بذلك".

وسيستعيد الهلال لاعبه البرازيلي ماركوس ليوناردو بعد أن غاب عن مباراة الرائد بسبب ظروف عائلية خاصة بوالدته.

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في المقابل، يغيب الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وياسر الشهراني بعد إصابته أمام الرائد.

ويبحث العروبة المأزوم عن فوز ثان تواليا هو الآخر، والابتعاد عن المركز الخامس عشر بفارق نقطة عن الوحدة، لكنه يفتقد في المباراة لاعبه فهد الرشيدي بسبب تراكم الإنذارات.