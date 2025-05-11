موعد مباراة النصر ضد الأخدود بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر أمام الأخدود في الجولة الـ31 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الاثنين 11 مايو/أيار الجاري، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، وتبدأ الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وفاز النصر في مباراة الذهاب على ملعب الأول بارك 3-1، ويتفوق "العالمي" على الأخدود في المواجهات السابقة بثلاثة انتصارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود:

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وتنقل المباراة عبر قناتها:

SSC Extra 1 HD (تعليق جعفر الصليح)

SSC EXTRA 1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويسعى النصر -صاحب المركز الرابع برصيد 60 نقطة- لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة في الكلاسيكو ضد الاتحاد 2-3، والعودة للمنافسة على المركز الثالث مع الأهلي.

وسيفقد النصر كلا من علي الحسن وعبد الله الخيبري بسبب تراكم البطاقات.

ويأتي الأخدود في المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 28 نقطة، ولا بديل أمامه عن الفوز للهروب من دائرة الهبوط.