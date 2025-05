ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب وإنريكي أفضل مدرب بالدوري الفرنسي

تُوج نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين اليوم الأحد.

ويأتي فوز ديمبلي بجائزة أفضل لاعب بعد دوره المحوري في قيادة فريق العاصمة إلى الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة رقم 13 في تاريخه، قبل 6 جولات على نهاية الموسم، إضافة إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة إنتر ميلان الإيطالي على ملعب أليانز أرينا في ميونخ يوم 31 من الشهر الحالي.

وسجل ديمبلي (متصدر هدافي الدوري) 21 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة في 28 مباراة خاضها في "ليغ1" هذا الموسم.

The Best Player in the World – Ousmane Dembélé 🇫🇷🌟 pic.twitter.com/5rDr4JX1GY

