ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب وإنريكي أفضل مدرب بالدوري الفرنسي

تُوج نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين اليوم الأحد.

ويأتي فوز ديمبلي بجائزة أفضل لاعب بعد دوره المحوري في قيادة فريق العاصمة إلى الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة رقم 13 في تاريخه، قبل 6 جولات على نهاية الموسم، إضافة إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة إنتر ميلان الإيطالي على ملعب أليانز أرينا في ميونخ يوم 31 من الشهر الحالي.

وسجل ديمبلي (متصدر هدافي الدوري) 21 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة في 28 مباراة خاضها في "ليغ1" هذا الموسم.

The Best Player in the World – Ousmane Dembélé 🇫🇷🌟 pic.twitter.com/5rDr4JX1GY — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 11, 2025

كما أنه أحرز 33 هدفا في 46 مباراة في مختلف المسابقات، من بينها ثمانية في دوري الأبطال.

ويأتي تتويج ديمبلي بالجائزة بعد أن هيمن عليها مبابي 5 مواسم متتالية قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي.

وتابع سان جيرمان نيله حصة الأسد من الجوائز، فحصل الإسباني لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب، وديزيريه دويه على أفضل لاعب شاب في الموسم.

واخترق لوكا شوفالييه (ليل) هيمنة سان جيرمان من خلال حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى.

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ويملك سان جيرمان فرصة ذهبية لإنهاء الموسم بثلاثية تاريخية، إذ يواجه رينس أيضا في نهائي كأس فرنسا يوم 24 من الشهر الحالي.