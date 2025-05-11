بعد حسم الكلاسيكو.. ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بلقب الليغا؟

خَطا برشلونة خطوة عملاقة لإحراز لقب الليغا لموسم 2024-2025، بعد حسم الكلاسيكو والفوز على الغريم ريال مدريد اليوم الأحد 4-3 في المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم إحراز الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية (هاتريك) لفريقه (5 من ركلة جزاء، 14 و70)، فإن ثنائية البرازيلي رافينيا (34 و45) وهدفي إريك غارسيا (19) ولامين جمال (45) قادت العملاق الكتالوني لقلب النتيجة وتوسيع الفارق إلى سبع عن ريال قبل 3 جولات من النهاية.

وجدد برشلونة فوزه على ريال مدريد بعد أن تغلب عليه بمباراة الإياب 0-4 على ملعب سانتياغو برنابيو.

ونجح العملاق الكتالوني في تسطير فوزه الرابع في رابع مواجهة للكلاسيكو بين الفريقين هذا الموسم، مؤكدا تفوقه على غريمه التقليدي.

ويتقدم فريق المدرب هانسي فليك بـ7 نقاط على ريال مدريد، و12 نقطة على أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني، ومع تبقي 3 مباريات فمن غير المرجح أن يفشل المتصدر الحالي في تحقيق اللقب.

كيف يمكن لبرشلونة الفوز بلقب الدوري الإسباني 2024-2025؟

رفع الفوز رصيد برشلونة إلى 82 نقطة من 35 مباراة، مما منحه تقدما بـ7 نقاط في صدارة الترتيب على ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

يحتاج برشلونة إلى فوز واحد فقط في مبارياته الثلاث المقبلة أو تعادلين.

إذا تعادل الريال في المباراة المقبلة أمام مايوركا يكفي برشلونة التعادل ضد إسبانيول للتتويج باللقب.

إذا خسر ريال مدريد في مباراته القادمة في الدوري ضد مايوركا في 15 مايو/أيار سيتوج برشلونة باللقب على أرض إسبانيول.

الفوز على إسبانيول سيرفع رصيد البارسا إلى 85 نقطة، وهو رقم لن يتمكن ريال مدريد من الوصول إليه حتى لو فاز بجميع مبارياته الثلاث المتبقية، لأنه سيجمع 84 نقطة فقط.

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جدول المباريات المتبقية بالدوري الإسباني

المرحلة 36:

إسبانيول x برشلونة (الخميس 15 مايو/أيار)

أوساسوناx أتلتيكو مدريد (الخميس 15 مايو/أيار)

ريال مدريد x مايوركا (الأربعاء 14 مايو/أيار)

المرحلة 37:

أتلتيكو مدريد x بيتيس (الأحد 18 مايو/أيار)

برشلونةx فياريال (الأحد 18 مايو/أيار)

إشبيليةx ريال مدريد (الأحد 18 مايو/أيار)

المرحلة 38: