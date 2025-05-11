البدلاء يرجّحون كفة برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو

يتفوق برشلونة على غريمه ريال مدريد بالأهداف التي سجلها اللاعبون البدلاء في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال الموسم الحالي، وهو أمر يعوّل عليه النادي الكتالوني لحسم الكلاسيكو القادم.

ويستضيف برشلونة غدا الأحد نظيره ريال مدريد على ملعب مونتجويك الأولمبي في قمة الجولة الـ35 من الليغا.

وسيحدّد هذا الكلاسيكو وبشكل كبير مستقبل المنافسة على اللقب على اعتبار أن البلوغرانا يتصدر الجدول بفارق 4 نقاط عن الميرنغي قبل 4 جولات من النهاية، لذا يعوّل برشلونة على الأرقام الرائعة التي حققها بدلاؤه هذا الموسم للاقتراب أكثر من اللقب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بدلاء برشلونة سجلوا 19 هدفا من أصل 91 أحرزها الفريق في الجولات الـ33 السابقة في الليغا بنسبة 20.8%.

في المقابل لم يصل بدلاء ريال مدريد إلى شباك المنافسين سوى 4 مرات من أصل 69 هدفا سجلها النادي الملكي في الدوري بنسبة 5.7%.

وعلّقت الصحيفة على هذه الإحصائية، "الرقم الفاضح لدكة بدلاء ريال مدريد، النتيجة 19-4 لصالح برشلونة".

📰ماركا | سجل بدلاء برشلونة في الدوري هذا الموسم 19 هدف بينما لم يتمكن بدلاء ريال مدريد من تسجيل سوى 4 أهداف. pic.twitter.com/DLpGJIfN7e — BlancosGlobal (@Blancos_Global) May 10, 2025

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ويُعد فيران توريس البديل الأنجح لبرشلونة هذا الموسم، إذ سجّل 6 من أهدافه الـ10 بالدوري الإسباني بعد مشاركته من مقاعد البدلاء.

توريس بالذات لعب دورا حاسما في أكثر من مناسبة إذ سجّل 10 أهداف وهو لاعب بديل من أصل 19 سجلها هذا الموسم بجميع البطولات.

وعلى الجهة الأخرى لم يسجّل أي لاعب بديل في ريال مدريد هدفا بالدوري الإسباني منذ 3 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما هز لوكا مودريتش شباك فالنسيا على ملعب مستايا في المباراة المؤجلة عن الجولة الـ12.

أما الأهداف الثلاثة الأخرى فكانت جميعها في شهر سبتمبر/أيلول 2024 حين سجّل إبراهيم دياز وإندريك في مرمى بلد الوليد في الجولة الثانية، وفينيسيوس جونيور في مباراة الفوز 4-1 على إسبانيول بالجولة السادسة.

في المجمل سجّل بدلاء ريال مدريد 12 هدفا من أصل 128 هذا الموسم بجميع البطولات بنسبة 9.3%، بينما أحرز بدلاء برشلونة 25 هدفا من أصل 163 بنسبة 15.3%.