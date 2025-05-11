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سورلوث مهاجم أتلتيكو يسجل أسرع "هاتريك" في تاريخ الليغا

MADRID, SPAIN - MARCH 12: Alexander Sorloth of Atletico de Madrid gestures during the UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 second leg match between Atletico de Madrid and Real Madrid C.F. at Estadio Metropolitano on March 12, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)
سورلوث سجل 3 أهداف خلال 3 دقائق و57 ثانية، ثم أضاف الرابع في غضون 22 دقيقة و38 ثانية (غيتي)
11/5/2025

دخل النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تألقه في مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد.

وقاد سورلوث -أمس الأحد- أتلتيكو لاكتساح ريال سوسيداد 4-0 على ملعب واندا ميترو بوليتانو لحساب الجولة الـ35 من الليغا، وتكفّل المهاجم النرويجي بتسجيل الأهداف الأربعة.

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وسجل سولورث الأهداف الثلاثة الأولى (هاتريك) قبل مرور 11 دقيقة من انطلاق المباراة، بعدها أضاف الرابع في الدقيقة 23.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن سورلوث سجل 3 أهداف خلال 3 دقائق و57 ثانية فقط، ثم زاد الرابع ليحرز رباعيته الشخصية (سوبر هاتريك) خلال 22 دقيقة و38 ثانية.

وأكدت أن سورلوث أصبح أسرع لاعب في القرن الـ21 يسجّل ثلاثية (هاتريك) في مباراة بالدوري الإسباني.

وتاليا أسرع اللاعبين تسجيلا لـ3 أهداف (هاتريك) في تاريخ الدوري الإسباني ككل:

  1. الإسباني لويس بيريز باسكوال: سجل لريال سوسيداد 3 أهداف في مرمى لوغرونيس خلال 3 دقائق وذلك في الجولة 33 من موسم 1994-1995
  2. البرازيلي بيبيتو: سجل لديبورتيفو لاكورونا 3 من أهدافه الـ5 في مرمى ألباسيتي خلال 3 دقائق في الجولة الخامسة من موسم 1995-1996.
  3. النرويجي ألكسندر سورلوث: سجل لأتلتيكو مدريد 3 من أهداف الـ4 في مرمى ريال سوسيداد خلال 3 دقائق و57 ثانية في الجولة 35 من موسم 2024-2025.
  4. الفرنسي كيفن غاميرو: سجل لأتلتيكو مدريد 3 أهداف في مرمى سبورتنيغ خيخون خلال 4 دقائق و44 ثانية في الجولة 23 من موسم 2016-2017.
  5. الإسباني دافيد فيا: سجل لفالنسيا 3 أهداف في مرمى أتلتيك بيلباو خلال 4 دقائق و45 ثانية في الجولة 34 من موسم 2005-2006.
  6. الكولومبي لويس سواريز: سجل لألميريا 3 أهداف في مرمى غرناطة خلال 5 دقائق و24 ثانية في الجولة 8 من موسم 2023-2024.

 

MADRID, SPAIN - MARCH 12: Alexander Sorloth of Atletico de Madrid celebrates scoring the team's first penalty in the penalty shoot out during the UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 second leg match between Atletico de Madrid and Real Madrid C.F. at Estadio Metropolitano on March 12, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
سورلوث أصبح أسرع لاعب في القرن الـ21 يسجّل ثلاثية في مباراة بالليغا (غيتي)

وفي الوقت نفسه بات سورلوث ثالث أسرع لاعب في تاريخ الليغا يسجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في أقل من 30 دقيقة.

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كما اقترب كثيرا من رقمه السابق بموسم 2023-2024 حين هزّ شباك ريال مدريد 4 مرات أيضا حين كان لاعبا في صفوف فياريال، وذلك في ظرف 22 دقيقة و32 ثانية أي بفارق 6 ثوان عن السوبر هاتريك الأخير في مرمى ريال سوسيداد.

وتاليا أسرع اللاعبين تسجيلا لـ4 أهداف (سوبر هاتريك) في تاريخ الدوري الإسباني:

  1. البرازيلي بيبيتو: سجل لديبورتيفو لاكورونا 4 من أهدافه الـ5 في مرمى ألباسيتي خلال 6 دقائق في الجولة الخامسة من موسم 1995-1996.
  2. الإسباني ألبرتو بوينو: سجل لرايو فاييكانو 4 أهداف في مرمى سيلتا فيغو خلال 14 دقيقة في الجولة 25 من موسم 2014-2015.
  3. النرويجي ألكسندر سورلوث: سجل لفياريال 4 أهداف في مرمى ريال مدريد خلال 22 دقيقة و32 ثانية في الجولة 37 من موسم 2023-2024.
  4. النرويجي ألكسندر سورلوث: سجل لأتلتيكو مدريد 4 أهداف في مرمى ريال سوسيداد خلال 22 دقيقة و38 ثانية في الجولة 35 من موسم 2024-2025.
  5. البرتغالي كريستيانو رونالدو: سجل لريال مدريد 4 من أهدافه الـ5 في مرمى غرناطة خلال 23 دقيقة و49 ثانية في الجولة 29 من موسم 2014-2015.
المصدر : الصحافة الإسبانية

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