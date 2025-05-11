سورلوث مهاجم أتلتيكو يسجل أسرع "هاتريك" في تاريخ الليغا

دخل النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تألقه في مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد.

وقاد سورلوث -أمس الأحد- أتلتيكو لاكتساح ريال سوسيداد 4-0 على ملعب واندا ميترو بوليتانو لحساب الجولة الـ35 من الليغا، وتكفّل المهاجم النرويجي بتسجيل الأهداف الأربعة.

وسجل سولورث الأهداف الثلاثة الأولى (هاتريك) قبل مرور 11 دقيقة من انطلاق المباراة، بعدها أضاف الرابع في الدقيقة 23.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن سورلوث سجل 3 أهداف خلال 3 دقائق و57 ثانية فقط، ثم زاد الرابع ليحرز رباعيته الشخصية (سوبر هاتريك) خلال 22 دقيقة و38 ثانية.

وأكدت أن سورلوث أصبح أسرع لاعب في القرن الـ21 يسجّل ثلاثية (هاتريك) في مباراة بالدوري الإسباني.

🔥💥 أبكر هاتريك في تاريخ الليغا!

ألكساندر سورلوث يهز الشباك بثلاثية خلال أول 10 دقائق و47 ثانية فقط! ⚽🇪🇸#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/kRExEVvODT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 10, 2025

وتاليا أسرع اللاعبين تسجيلا لـ3 أهداف (هاتريك) في تاريخ الدوري الإسباني ككل:

الإسباني لويس بيريز باسكوال: سجل لريال سوسيداد 3 أهداف في مرمى لوغرونيس خلال 3 دقائق وذلك في الجولة 33 من موسم 1994-1995 البرازيلي بيبيتو: سجل لديبورتيفو لاكورونا 3 من أهدافه الـ5 في مرمى ألباسيتي خلال 3 دقائق في الجولة الخامسة من موسم 1995-1996. النرويجي ألكسندر سورلوث: سجل لأتلتيكو مدريد 3 من أهداف الـ4 في مرمى ريال سوسيداد خلال 3 دقائق و57 ثانية في الجولة 35 من موسم 2024-2025. الفرنسي كيفن غاميرو: سجل لأتلتيكو مدريد 3 أهداف في مرمى سبورتنيغ خيخون خلال 4 دقائق و44 ثانية في الجولة 23 من موسم 2016-2017. الإسباني دافيد فيا: سجل لفالنسيا 3 أهداف في مرمى أتلتيك بيلباو خلال 4 دقائق و45 ثانية في الجولة 34 من موسم 2005-2006. الكولومبي لويس سواريز: سجل لألميريا 3 أهداف في مرمى غرناطة خلال 5 دقائق و24 ثانية في الجولة 8 من موسم 2023-2024.

وفي الوقت نفسه بات سورلوث ثالث أسرع لاعب في تاريخ الليغا يسجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في أقل من 30 دقيقة.

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كما اقترب كثيرا من رقمه السابق بموسم 2023-2024 حين هزّ شباك ريال مدريد 4 مرات أيضا حين كان لاعبا في صفوف فياريال، وذلك في ظرف 22 دقيقة و32 ثانية أي بفارق 6 ثوان عن السوبر هاتريك الأخير في مرمى ريال سوسيداد.

وتاليا أسرع اللاعبين تسجيلا لـ4 أهداف (سوبر هاتريك) في تاريخ الدوري الإسباني: