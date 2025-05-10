عرض إنجليزي مفاجئ لتشافي مدرب برشلونة السابق

فتحت إدارة نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز خط التفاوض مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، لتولي مهّمة تدريب الفريق.

وأكد موقع "فوتبول ترانسفير" أن إدارة المكبايس أجرت اتصالات أولية مع تشافي لجس نبضه ومعرفة مدى اهتمامه بتدريب الفريق.

وتؤمن إدارة نيوكاسل يونايتد بأن شخصية كروية بحجم تشافي هيرنانديز ستلعب دورا بارزا في رفع كفاءة الفريق وزيادة شعبيته في المستقبل سواء على أرضية الملعب أو خارجه.

EXCLUSIVE: Newcastle United have approached Xavi Hernandez to gauge his interest in becoming their next manager. Club hierarchy believe his stature could help elevate the team to the next level both on and off the pitch. ⚫️⚪️ Full Story @Transfersdotcom

https://t.co/k2LuEZaqcK — Steve Kay (@stevek9KS1TV) May 9, 2025

وأشار الموقع ذاته إلى أن مسؤولي النادي يرون أن إيدي هاو (47 عاما) المدرب الحالي لنيوكاسل يفتقر إلى الجاذبية العالمية وقوة التأثير التي يتمتع بها تشافي، رغم إدراكهم أن التخلي عن الأول سيكون قرارا مثيرا للجدل.

وشدد الموقع على أنه حصل على هذه المعلومات من مصادر مقرّبة من تشافي وصفها "بالموثوقة"، هي نفسها التي كشفت سابقا عن رحيله عن برشلونة قبل أن يتم الإعلان رسميا عن ذلك.

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ومما زاد التكهنات حول إمكانية استلام تشافي تدريب نيوكاسل يونايتد، التصريحات التي أدلى بها مؤخرا والتي تحدّث فيها عن رغبته في العودة للتدريب خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تشافي "أرغب في العودة إلى التدريب مرة أخرى. أريد مشروعا جيدا يمنح الفرصة لبناء فريق على مدى 4 سنوات".

وأضاف "أحب أن أعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز"، وهي تصريحات تتوافق مع الرؤية طويلة الأمد التي يُعتقد أن نيوكاسل يونايتد يعمل على بنائها وفق الموقع ذاته.

🚨 Xavi to @TheAthleticFC: “I want to return as coach again. I’d like a good project — something like a ‘you have four years to work and make a project’ type of thing. I would love to work in the Premier League..” #FCB 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💼 pic.twitter.com/ujWVvZ8dSp — Reshad Rahman (@ReshadFCB) May 8, 2025

وسيكون نيوكاسل يونايتد المشروع المثالي بالنسبة لتشافي، إذ يتماشى مع رغبته في عملية إعادة بناءٍ صبورة ومجدية على المدى الطويل.

وتعمل إدارة نيوكاسل يونايتد حاليا على إرسال رسالة طموحة لأبرز نجومه وفي مقدمتهم السويدي ألكسندر إيزاك الذي يُعرف عنه إعجابه الشديد بتشافي أثناء فترة وجوده كلاعب.

ورغم أن نيوكاسل يونايتد هو النادي الوحيد الذي تحرّك مبكرا من أجل تشافي فإن اسمه ورد أيضا كوجهة محتملة لمانشستر سيتي بعد رحيل بيب غوارديولا، لكن لم تُجر محادثات بهذا الشأن بين الطرفين.

وحسب المصادر ذاتها فإن السيتي رغم كونه خيارا جذابا فإنه لا يتوافق تماما مع نوع المشروع الذي يبحث عنه تشافي حاليا.

يُذكر أن تشافي عمل خلال مسيرته كمدرب مع فريقي السد القطري وبرشلونة الإسباني وحقق معهما 9 ألقاب.

تاليا الألقاب التي حققها تشافي خلال مسيرته التدريبية:

الدوري الإسباني: 1.

كأس السوبر الإسباني: 1.

الدوري القطري: 1.

كأس قطر: 2

كأس أمير قطر: 2.

كأس السوبر القطري: 1.

كأس نجوم قطر: 1.