عرض إنجليزي مفاجئ لتشافي مدرب برشلونة السابق

فتحت إدارة نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز خط التفاوض مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، لتولي مهّمة تدريب الفريق.

وأكد موقع "فوتبول ترانسفير" أن إدارة المكبايس أجرت اتصالات أولية مع تشافي لجس نبضه ومعرفة مدى اهتمامه بتدريب الفريق.

وتؤمن إدارة نيوكاسل يونايتد بأن شخصية كروية بحجم تشافي هيرنانديز ستلعب دورا بارزا في رفع كفاءة الفريق وزيادة شعبيته في المستقبل سواء على أرضية الملعب أو خارجه.

EXCLUSIVE: Newcastle United have approached Xavi Hernandez to gauge his interest in becoming their next manager. Club hierarchy believe his stature could help elevate the team to the next level both on and off the pitch. ⚫️⚪️

— Steve Kay (@stevek9KS1TV) May 9, 2025