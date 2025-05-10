ساوثهامبتون يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي

وقع مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ساوثهامبتون لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية في مختلف المسابقات عند 6 اليوم السبت في المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبات سيتي مهددا بخسارة مركزه الثالث (65 نقطة) في حال تحقيق نيوكاسل أو تشلسي (63) الفوز في مواجهتهما الأحد.

مع ذلك، سيبقى حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية، في المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تأهل الفرق الخمسة الأولى إلى المسابقة العريقة، لكن حضوره قد يكون مهددا من نوتنغهام فوريست (61) وأستون فيلا (60) أيضا.

وتوقفت سلسلة انتصارات سيتي عند 6 مباريات في مختلف المسابقات، وذلك قبل مباراته المصيرية هذا الموسم مع كريستال بالاس السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس.

في المقابل، حقق ساوثهامبتون، أول الهابطين إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" نتيجة مشرفة في أول تعادل له بعد خسارتين، علما أنه لم يفز منذ الأول من فبراير/شباط.

عودة إيفرتون لسكة الانتصارات

وعاد إيفرتون إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل محققا الفوز على مضيفه فولهام 3-1.

وسجل لإيفرتون الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث عشر، كل من الأوكراني فيتالي ميكولينكو (45+3)، مايكل كين (70) وبيتو من غينيا بيساو (73) بعدما افتتح المكسيكي راؤول خيمينيس التسجيل (17) لفولهام.

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فوز برنتفورد وبرايتون

وقاد الألماني كيفن شايد فريقه برنتفورد إلى الفوز على مضيفه إيبسويتش بهدف نظيف سجله في الدقيقة 18، مانحا إياه نقطته الـ55 في المركز الثامن، بفارق الأهداف عن برايتون التاسع والفائز على ولفرهامبتون بهدفين من دون رد سجلهما داني ويلبيك (28 من ركلة جزاء) والبديل الألماني برايان غرودا (85).