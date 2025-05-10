أنشيلوتي: علاقتي بريال مدريد شهر عسل أبدي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني -اليوم السبت- أن علاقته بالنادي الملكي أشبه بـ"شهر عسل أبدي".

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة في كلاسيكو الدوري غدا الأحد، رفض أنشيلوتي الحديث عن مستقبله خاصة وأن فريقه مقبل على مباراة مصيرية أمام البرسا حيث يحتل "الملكي" المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن النادي الكتالوني، وهو في حاجة ماسة إلى الفوز لإحياء آمال الدفاع عن لقب الدوري المحلي.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن "شهر العسل مع هذا النادي لا ينتهي أبدا، بل يستمر إلى الأبد.. أعتقد أن ريال مدريد، مثله مثل ميلان، هو الفريق الذي سيبقى معي نظرا للوقت الذي قضيته هنا. في البداية، يكون هناك شغف، وعندما يتلاشى، تظهر مشاعر أخرى، شعور بالرعاية والحنان، سيستمر شهر العسل مع ريال مدريد ما دمت على قيد الحياة".

كما أكد أنشيلوتي أن "كل الأبواب مفتوحة" أمام الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني ولاعب خط وسط الريال سابقا، للانتقال لتدريب ناد كبير، وسط تكهنات بقرب خلافته لأنشيلوتي في تدريب "الملكي".

وأثيرت تكهنات واسعة حول اقتراب ألونسو -الذي أعلن أمس رحيله عن باير ليفركوزن- من الانتقال إلى سانتياغو برنابيو بعد قيادته الفريق لثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي بجانب كأس السوبر الألماني بداية الموسم الحالي.

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وقال المدرب الذي أمضى 6 أعوام على مدار ولايتين في تدريب ريال مدريد "قرأت أن تشابي راحل عن باير ليفركوزن، قام بعمل رائع، كل الأبواب مفتوحة أمامه لأنه أظهر أنه واحد من أفضل المدربين في العالم".

ويرتبط أنشيلوتي (65 عاما) بعقد مع النادي الملكي حتى الموسم المقبل، لكن أثيرت تكهنات واسعة أيضا حول إمكانية انتقاله لتدريب المنتخب البرازيلي.