صلاح يكسر صمته عن علاقته المتوترة بماني ويرد على وصفه بأنه "أناني"

شكل النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائيا مرعبا في هجوم ليفربول، لكن ذلك التألق، الذي أعاد "الريدز" مجددا إلى المجد الكروي، كان يخفي توترا ومشاكل بين النجمين.

واعترف صلاح بوجود هذا التوتر مع ماني عندما تزاملا في قلعة آنفليد.

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وتألق اللاعبان مع "الريدز" بين عامي 2017 و2022، حيث قادا ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وخاض الثنائي معا 223 مباراة، وحققا نجاحات فردية كبيرة تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ولكن رغم سمعتهما وسجلهما الرائع، كانت هناك تكهنات حول علاقة متوترة بين الجناحين.

علاقة متوترة

وأقر صلاح أخيرا بوجود توتر بينه وبين نجم النصر السعودي، لكنه أكد أن الأمور كانت دائما تُدار باحترافية.

ففي مقابلة مع صحيفة "ليكيب"، كشف صلاح عن ذلك بالقول "نعم، كان هناك توتر مع ساديو. وبما أننا كنا محترفين، لا أعتقد أن ذلك أثر على الفريق. من الطبيعي أن يرغب المرء في المزيد، وأنا أتفهم ذلك، فهو منافس شرس. خارج الملعب، لم نكن قريبين جدا، لكننا كنا دائما نحترم بعضنا البعض".

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وعندما سُئل صلاح عن مزاعم ماني بأنه "أناني" والتي ظهرت في كتاب نُشر العام الماضي، سارع النجم المصري إلى التقليل من شأن هذه الشائعات قائلا "لا يهمني الأمر. لكل شخص الحق في أن يفكر كما يشاء. لكنني أدعو الجميع إلى ملاحظة أنني قدّمت أكبر عدد من التمريرات الحاسمة لماني".

وتابع "قول الحقيقة صعب. أما التصريح بهكذا عبارات سهل لأنها تتصدر عناوين الصحف، وأنا أعرف كيف تسير الأمور. طالما أنها تبقى ضمن حدود الاحترام، فلا بأس بذلك بالنسبة لي. لكن هذا لا يعني أن هذا الرأي صحيح. في النهاية، أعرف ما فعلته، وضميري مرتاح".

خلاف علني

وكان هناك خلاف علني بين صلاح وماني عندما دخلا في جدال على أرض الملعب خلال فوز ليفربول 3-0 على بيرنلي عام 2019.

في ذلك الوقت، كشف ماني لقناة "كانال بلس" حقيقة ما جرى أن صلاح "قال له: لماذا أنت غاضب؟ فقلت له: كان عليك أن تمرر لي الكرة يا محمد، فأجابني: لم أرَك. أنت تعلم أنني لا أملك أي شيء ضدك، أعلم ذلك، لكن رد فعله كان غريبا بعض الشيء بالنسبة لي".

وعند النظر إلى أرقام ماني خلال فترته مع ليفربول (2016-2022) نجد أنه كان أحد نجوم الفريق لكنه لم يحصل على التقدير المناسب في ظل وجود صلاح.

ففي أول مواسمه مع الريدز (2016-2017) سجل النجم السنغالي 13 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة خلال 29 مباراة.

بعد انضمام صلاح لليفربول في 2017 قادما من روما سحب البساط من تحت أقدام ماني بعد أن حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في البريميرليغ في موسم واحد (32 هدفا)، في حين اكتفى ماني بـ20 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

وغادر ماني ليفربول في صيف 2022، نحو بايرن ميونخ للخروج من "جلباب" صلاح. لكن هذه الخطوة لم تُكتب لها النجاح، لينتقل إلى النصر السعودي في الصيف التالي.