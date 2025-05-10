هل باتت أيام أراوخو في برشلونة معدودة؟

بات مستقبل رونالد أراوخو ضمن تشكيلة برشلونة موضع شك في ظل تراجع مستواه، وبحث النادي الكتالوني عن بدائل أخرى خلال السوق الانتقالات الصيفية لتعزيز خط دفاعه.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني، صدم أراوخو جماهير برشلونة عندما رفض تجديد عقده في وقت أبدى يوفنتوس رغبته في ضم اللاعب.

وتحرك النادي الإيطالي بهذا القصد، لكن عرضه لم يكن كافيا لما اعتبرته إدارة برشلونة سعرا عادلا في السوق.

وحاول الإيطاليون تقديم عرض ثان، لكن المدير الرياضي للبارسا ديكو تحرك سريعا وجدد عقد أراوخو حتى عام 2031.

انتقادات وشكوك

تسبب خروج فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا في إثارة الشكوك حول مستقبل المدافع الأوروغواياني مع الفريق الكتالوني.

وعقب خسارة البارسا (3-4) على يد إنتر ميلان في إياب نصف النهائي، وجهت أصابع الاتهام لأراوخو، بداعي تسببه في الهدفين الآخيرين لإنتر ميلان، حتى أنه قام بحظر التعليقات على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولطالما خيب أراوخو الآمال في الأوقات الحاسمة حيث كان سببا أيضا في خروج البارسا من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حين تعرض للطرد أمام سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي خسرها الفريق الكتالوني 1-4 ليودع من ربع النهائي.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أنه في ظل أدائه المتراجع لم يعد هناك من يراهن عليه، ويبدو أنه فقد مركزه الأساسي لصالح باو كوبارسي وإنييغو مارتينيز.

إعلان

وكشفت الصحيفة أنه سيتم تخفيض شرط شراء عقد المدافع الأوروغواياني البالغ مليار يورو إلى 70 مليونا فقط لمدة 10 أيام في يوليو/تموز المقبل.

وأضافت أن اللاعب نفسه يرى أنه لم يعد بلا منازع، في حين أنه قد يكون كذلك في فرق أخرى.

البديل جاهز

يمتلك المدرب هانسي فليك خيار التعاقد مع جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن الألماني الذي سيصل في صفقة انتقال مجانية.

ويدرك لاعب ليفركوزن اهتمام برشلونة، وقد أبلغهم بالفعل أنه سينتظر قرار النادي الكتالوني. ولكنه لن ينتظر إلى الأبد، وخاصة أن أندية أخرى، مثل بايرن ميونخ، تتطلع إليه أيضًا.

وقد وعد برشلونة المدافع الدولي الألماني بمنحه عقدًا يمتد لـ3 مواسم، بشرط مغادرة أحد المدافعين الخمسة الموجودين حاليًا في صفوف الفريق.

ومن بين الأسماء المرشحة للرحيل يبرز كل من أندرياس كريستينسن وأراوخو الذي يبدو أن الاختيار وقع عليه.