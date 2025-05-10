السد يهزم الدحيل بركلات الترجيح ويتوج بكأس قطر
توّج السد بكأس قطر عقب فوزه على الدحيل بركلات الترجيح 4-3 مساء السبت بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في المباراة النهائية.
وانفرد السد بعدد الألقاب في تاريخ كأس قطر برصيد 4 ألقاب متقدمًا على الدحيل.
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ووضع الكيني أولونغا الدحيل في المقدمة في الدقيقة 49 بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.
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أولونغا يضع الدحيل في المقدمة بضربة رأس رائعة ويتقدم 1-0 على السد في الدقيقة 49.#كأس_قطر2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Dd8epMfc7w
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 10, 2025
وأدرك كلاودينيو التعادل للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 63.
هدف|
كلاودينيو يعدل النتيجة ويسجل هدف التعادل للسد 1-1 الدحيل.. من ركلة جزاء في الدقيقة 63.#كأس_قطر2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/IKRS3IF2w5
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 10, 2025
أعاد بوريغو الدحيل للمقدمة بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من بسام الراوي.
هدف|
بسرعة.. بنجامين بوريجو يعيد الدحيل للمقدمة بتسجيل الهدف الثاني 2-1 على السد في الدقيقة 65. #كأس_قطر2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/h10jVXOBzd
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 10, 2025
ونجح موخيكا في إعادة المباراة إلى نقطة الصفر في الدقيقة 86.
هدف|
موخيكا يعيد السد بتسجيل هدف التعادل بضربة رأس رائعة 2-2 مع الدحيل في الدقيقة 86.#كأس_قطر2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/gA4ypyjPzF
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 10, 2025
وسيطر الدحيل على معظم فترات الوقت الإضافي، وهدد مرمى السد، لكنه فشل في التسجيل، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.
وسجل للسد: حسن الهيدوس، وأكرم عفيف، ورافا موخيكا، وكلاودينيو، وأهدر بيدرو ميجيل.
وأحرز للدحيل: المعز علي، وحكيم زياش، وبنيامين بوريجو، وأهدر أولونجا وكريم بوضياف، حيث تصدى لهما مشعل برشم.
شوف|
مشعل برشم يرتدي قفاز الإجادة ويقود السد للتتويج بطلا لكأس قطر بتألقه في ركلات الترجيح أمام الدحيل في المباراة النهائية.#كأس_قطر2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/9bFgKJ9B4u
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 10, 2025