السد يهزم الدحيل بركلات الترجيح ويتوج بكأس قطر

توّج السد بكأس قطر عقب فوزه على الدحيل بركلات الترجيح 4-3 مساء السبت بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في المباراة النهائية.

وانفرد السد بعدد الألقاب في تاريخ كأس قطر برصيد 4 ألقاب متقدمًا على الدحيل.

ووضع الكيني أولونغا الدحيل في المقدمة في الدقيقة 49 بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

هدف|

أولونغا يضع الدحيل في المقدمة بضربة رأس رائعة ويتقدم 1-0 على السد في الدقيقة 49.#كأس_قطر2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Dd8epMfc7w — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 10, 2025

وأدرك كلاودينيو التعادل للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

هدف|

كلاودينيو يعدل النتيجة ويسجل هدف التعادل للسد 1-1 الدحيل.. من ركلة جزاء في الدقيقة 63.#كأس_قطر2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/IKRS3IF2w5 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 10, 2025

أعاد بوريغو الدحيل للمقدمة بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من بسام الراوي.

هدف|

بسرعة.. بنجامين بوريجو يعيد الدحيل للمقدمة بتسجيل الهدف الثاني 2-1 على السد في الدقيقة 65. #كأس_قطر2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/h10jVXOBzd — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 10, 2025

إعلان

ونجح موخيكا في إعادة المباراة إلى نقطة الصفر في الدقيقة 86.

هدف|

موخيكا يعيد السد بتسجيل هدف التعادل بضربة رأس رائعة 2-2 مع الدحيل في الدقيقة 86.#كأس_قطر2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/gA4ypyjPzF — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 10, 2025

وسيطر الدحيل على معظم فترات الوقت الإضافي، وهدد مرمى السد، لكنه فشل في التسجيل، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وسجل للسد: حسن الهيدوس، وأكرم عفيف، ورافا موخيكا، وكلاودينيو، وأهدر بيدرو ميجيل.

وأحرز للدحيل: المعز علي، وحكيم زياش، وبنيامين بوريجو، وأهدر أولونجا وكريم بوضياف، حيث تصدى لهما مشعل برشم.