رياضة|بطولات عربية|قطر

السد يهزم الدحيل بركلات الترجيح ويتوج بكأس قطر

تتويج السد بكأس قطر https://twitter.com/AlkassTVSports/status/1921282407828709550
السد يتوّج بكأس قطر للمرة الرابعة في تاريخه (مواقع التواصل الاجتماعي)
10/5/2025

توّج السد بكأس قطر عقب فوزه على الدحيل بركلات الترجيح 4-3 مساء السبت بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في المباراة النهائية.

وانفرد السد بعدد الألقاب في تاريخ كأس قطر برصيد 4 ألقاب متقدمًا على الدحيل.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ووضع الكيني أولونغا الدحيل في المقدمة في الدقيقة 49 بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

 

وأدرك كلاودينيو التعادل للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

 

 

أعاد بوريغو الدحيل للمقدمة بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من بسام الراوي.

إعلان

 

ونجح موخيكا في إعادة المباراة إلى نقطة الصفر في الدقيقة 86.

وسيطر الدحيل على معظم فترات الوقت الإضافي، وهدد مرمى السد، لكنه فشل في التسجيل، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وسجل للسد: حسن الهيدوس، وأكرم عفيف، ورافا موخيكا، وكلاودينيو، وأهدر بيدرو ميجيل.

وأحرز للدحيل: المعز علي، وحكيم زياش، وبنيامين بوريجو، وأهدر أولونجا وكريم بوضياف، حيث تصدى لهما مشعل برشم.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة + رويترز

إعلان