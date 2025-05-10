هل يصبح المكسيكي ألفاريز أول ملاكم تصل ثروته إلى مليار دولار؟

يعتقد ريتشارد شايفر -مدير أعمال البطل العالمي ساؤول "كانيلو" ألفاريز- أنه سيصبح أول ملاكم تصل ثروته الصافية إلى مليار دولار بحلول عام 2026.

ويتمتع ألفاريز بمسيرة رائعة في رياضة الملاكمة، وهو أحد أكبر النجوم في العصر الحديث، ونجح مؤخرا في توحيد لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لوزن فوق المتوسط ​​مع ألقابه من رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي ومنظمة الملاكمة العالمية بفوزه على وليام سكول بإجماع قرار الحكام الأحد الماضي.

وأشار موقع "توك سبورت" إلى أن الملاكم المكسيكي حصل على مبلغ ضخم يصل إلى نحو 80 مليون دولار، مقابل فوزه الباهت الأخير على سكول.

وخاض ألفاريز العديد من النزالات المربحة ضد فلويد مايويذر، وجينادي غولوفكين، وشين موزلي، ووقع مؤخرا عقدا ضخما لخوض 4 نزالات بقيمة 500 مليون دولار، ويتوقع أن يحصل على جائزة مالية ضخمة في مسيرته تتجاوز 100 مليون دولار في مباراته مع تيرنس كروفورد في سبتمبر/أيلول المقبل.

ونتيجة لذلك، يعتقد مدير أعماله ومستشاره شايفر أن يصبح ألفاريز أول من يصل صافي الثروة إلى المليار دولار، وقال لصحيفة "ذا رينغ" "كانيلو هو بلا شك أذكى ملاكم قابلته على الإطلاق، وسنساعده على أن يكون أول ملاكم يكسر حاجز المليار دولار، وربما يحقق ذلك العام المقبل".

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وقال ألفاريز "لقد نازلت الجميع وواجهت الأفضل وفزت بالعديد من الألقاب في فئات وزن مختلفة.. ما زلت أستمتع بالملاكمة".

وبلغ إجمالي أرباح ألفاريز من النزالات التي خاضها حتى الآن 600 مليون دولار، وسيساعده عقده المربح على تجاوز أرباح الملاكم الأميركي فلويد مايويذر جونيور.

وحقق أسطورة الملاكمة والبطل السابق مايويذر خلال مسيرته في عالم الفن النبيل أرباحا تزيد عن 1.2 مليار دولار، في حين يعتقد أن صافي ثروته يبلغ نحو 400 مليون دولار، وذلك بفضل استثماراته وأسلوب حياته الفاخر.

وعبّر ألفاريز (34 عاما) عن تطلعه لمواجهة كروفورد الذي لم يُهزم قط، وقال "كروفورد من أفضل الملاكمين، وأستمتع بمواجهة هذا النوع. إنه لمن دواعي سروري".

وأشار الأميركي كروفورد، الذي أصبح بطل وزن الوسط بلا منازع بفوزه بالضربة القاضية على إيرول سبنس جونيور عام 2023، إلى استعداده لمواجهة ألفاريز في نزالهما المرتقب.