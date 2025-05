قبل وصول أرنولد الوشيك.. ماذا قدّم 6 لاعبين إنجليز ارتدوا قميص ريال مدريد؟

بعد إعلان رحيله رسميا عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بات الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى ريال مدريد.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أرنولد وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، حيث من المنتظر أن يوقّع عقدا مدته 5 سنوات.

وعند إتمام الصفقة بشكل رسمي فإن أرنولد (26 عاما) سيكون سابع لاعب إنجليزي يرتدي قميص ريال مدريد في تاريخ النادي الملكي في عصر كرة القدم الاحترافية، لينضم إلى مواطنه جود بيلينغهام.

وتختلف إنجازات اللاعبين الإنجليز الستة الذين دافعوا عن ألوان ريال مدريد، حيث عانى بعضهم من سوء حظ غريب، فيما حقق البعض الآخر العديد من الألقاب.

وتاليا نُلقي نظرة على ما قدّمه اللاعبون الإنجليز الستة خلال فترة وجودهم في ريال مدريد:

لوري كانينغهام (1979-1984): هو أول لاعب إنجليزي في تاريخ ريال مدريد، وانتقل إليه عام 1979 قادما من ويست بروميتش. ولعب كانيغهام مع ريال مدريد 66 مباراة، وسجل 20 هدفا، وحقق معه 3 ألقاب هي الدوري الإسباني (1)، وكأس ملك إسبانيا (2).

💫 Exhilarating winger

🥁 Part of 'The Three Degrees'

🔑 A gate-opener for black footballers

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @England international

⚪️ 1st Brit to play for Real Madrid

🏆 FA Cup winner with the 'Crazy Gang' 😢 Laurie Cunningham tragically passed away #OnThisDay in 1989, aged 33. pic.twitter.com/rwhSbhFMy0 — FIFA (@FIFAcom) July 15, 2021

ستيف ماكمانامان (1999-2003): وصل ماكمانامان إلى ريال مدريد قادما من ليفربول، تماما كما هو متوقع أن يحدث مع أرنولد. وخلال مواسمه الأربعة مع ريال مدريد لعب ماكمانامان 158 مباراة في جميع البطولات، هز خلالها الشباك 14 مرة، أبرزها الهدف الثاني في مرمى فالنسيا خلال نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1999-2000، كما قدّم 20 تمريرة حاسمة.

وتُوج ماكمانامان بـ7 ألقاب مع النادي الملكي هي: دوري أبطال أوروبا (2)، الدوري الإسباني (2)، كأس السوبر الإسباني (2)، كأس السوبر الأوروبي (1) قبل أن يرحل إلى مانشستر سيتي.

ديفيد بيكهام (2003-2007): انضم بيكهام إلى فريق ريال مدريد في الفترة التي عُرف فيها باسم "الغلاكتيكوس"، حيث تزامن مع وجود نجوم من العيار الثقيل أمثال: الظاهرة رونالدو، وراؤول غونزاليس، وزين الدين زيدان، وروبيرتو كارلوس.

خلال مواسمه الرابع مع ريال مدريد لعب بيكهام 159 مباراة، سجل فيها 20 هدفا وقدّم 51 تمريرة حاسمة، وتُوج مع الفريق بلقبين هما كأس السوبر الإسباني 2003 والدوري الإسباني موسم 2006-2007، ثم غادر الفريق باتجاه لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.

مايكل أوين (2004-2005): بعد تألقه مع ليفربول، وصل أوين إلى ريال مدريد، لكنه لم يطل البقاء، إذ لعب للفريق الملكي موسما واحدا فقط عانى فيه من الإحباط والإهمال، بعدما وجد نفسه بديلا لرونالدو وراؤول. وخاض أوين مع ريال مدريد 45 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 16 هدفا وقدّم 4 تمريرات حاسمة، ولم يفز بأي لقب قبل أن يعود إلى الملاعب الإنجليزية من بوابة نيوكاسل يونايتد.

🗓️ #OTD in 2004, Real Madrid signed Michael Owen! ✍️ Becoming the 4th British player to play for the club! ✅ pic.twitter.com/41Gvq5kgVN — Football Daily (@footballdaily) August 13, 2023

جوناثان وودغيت (2004-2007): منذ وصوله إلى ريال مدريد قادما من نيوكاسل، انتظر وودغيت 17 شهرا ليخوض أول مباراة بقميص النادي الملكي، حيث عانى اللاعب من لعنة الإصابات.

بدايته كانت محبطة للغاية إذ سجل هدفا في مرمى فريقه في أول 25 دقيقة لعبها، ثم ساءت الأمور أكثر عندما تم طرده في المباراة ذاتها ضد أتلتيك بيلباو في الجولة الرابعة من موسم 2005-2006.

في المجمل لعب وودغيت مع ريال مدريد 14 مباراة طيلة 3 مواسم، سجل فيها هدفا وحيدا، ثم عاد إلى الملاعب الإنجليزية عن طريق ميدلزبره، علما بأنه لم يحتفل بأي بطولة مع النادي الملكي.

ON THIS DAY: In 2005, Jonathan Woodgate made his Real Madrid debut, 398 days after signing from Newcastle. Own goal ❌

Red card 🔴 pic.twitter.com/QzUoGYxnpN — Squawka (@Squawka) September 22, 2017

جود بيلينغهام (2023-عقده الحالي يستمر حتى 2029): يخوض الشاب الإنجليزي حاليا موسمه الثاني مع النادي الملكي، وفيه ما زال الفريق منافسا على لقب الدوري الإسباني فقط.

منذ وصوله إلى ريال مدريد قادما من بوروسيا دورتموند صيف عام 2023، لعب بيلينغهام 91 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 36 هدفا وصنع 27.

وتُوج مع الفريق بـ5 ألقاب هي: الدوري الإسباني (1)، كأس السوبر الإسباني (1)، دوري أبطال أوروبا (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال" (1).

قبل زمن الاحتراف

في الوقت نفسه، كشفت الصحيفة ذاتها عن 6 لاعبين إنجليز آخرين لعبوا لريال مدريد في عصر "ما قبل الاحتراف" وهم: تشارلز والاس، وغييرمو ليني، وآرثر جونسون، بالإضافة إلى الثلاثي ليندسي، ستامفر وفيكيرستاف (لم تذكر أسماءهم الأولى) الذين مثّلوا النادي الملكي في سنواته الأولى.