إحصائية صادمة لبرشلونة قبل استضافة ريال مدريد في الكلاسيكو

كشفت إحصائية عن معاناة برشلونة أمام غريمه ريال مدريد في المباريات العشر الأخيرة عندما يتعلق الأمر بمواجهة الكلاسيكو على أرضه وبين جماهيره.

ويستقبل برشلونة غدا الأحد ريال مدريد على ملعب مونتجويك الأولمبي في قمة الجولة الـ35 من الليغا، وهو كلاسيكو من المتوقع أن يكون حاسما لمصير بطولة الدوري.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، مما يعني أن فوزه سيوسّع الفارق إلى 7 نقاط قبل 3 جولات من النهاية، وبالتالي سيقترب أكثر من اللقب. أما انتصار الريال فسيجّعل من نهاية الموسم أكثر اشتعالا وإثارة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة لم يفز على ريال مدريد سوى مرتين في آخر 10 مباريات أقيمت على ملعب الأول، في حين خسر 5 مباريات، وتعادلا 3 مرات.

وعلّقت على ذلك بالقول "إذا رجعنا إلى الأرشيف سنجد أن استقبال برشلونة لريال مدريد على أرضه في السنوات الأخيرة لم يكن مبشّرا للفريق الكتالوني سواء في ملعب كامب نو أو مونتجويك، ويتعين الآن على المدرب هانسي فليك كسر هذه السلسلة المقلقة ليقرّب الفريق من لقب الدوري".

إعلان

وتاليا نتائج آخر 10 مواجهات لبرشلونة ضد ريال مدريد على ملعب الفريق الكتالوني في جميع البطولات:

برشلونة 1-3 ريال مدريد (ذهاب نهائي كأس السوبر الإسباني 2017).

برشلونة 2-2 ريال مدريد (الدور الثاني – الليغا موسم 2017-2018).

برشلونة 5-1 ريال مدريد (الدور الأول – الليغا موسم 2018-2019).

برشلونة 1-1 ريال مدريد (ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-2019).

برشلونة 0-0 ريال مدريد (الدور الأول – الليغا موسم 2019-2020).

برشلونة 1-3 ريال مدريد (الدور الأول – الليغا موسم 2020-2021).

برشلونة 1-2 ريال مدريد (الدول الأول – الليغا موسم 2021-2022).

برشلونة 2-1 ريال مدريد (الدور الثاني – الليغا موسم 2022-2023).

برشلونة 0-4 ريال مدريد (إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023).

برشلونة 1-2 ريال مدريد (الدور الأول – الليغا موسم 2023-2024).

وأكدت الصحيفة ذاتها أن "هذه النتائج، ورغم الأداء القوي للفريق الكتالوني مؤخرا، يجب أن تكون بمثابة رسالة تحذير للاعبين لعدم التراخي أو الاطمئنان الزائد".

ويعوّل برشلونة على سجل فليك الرائع أمام ريال مدريد من أجل تحقيق الفوز في الكلاسيكو القادم، حيث فاز برشلونة على غريمه 4 مرات منذ وصول المدرب الألماني، 3 منها رسمية وواحدة ودية.

✅ Real Madrid 0-4 Barcelona

✅ Real Madrid 2-5 Barcelona

✅ Real Madrid 2-3 Barcelona Hans Flick 3-0 Ancelotti. pic.twitter.com/ZseyKqdTvT — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) April 26, 2025

وتاليا نتائج مباريات برشلونة ضد ريال مدريد منذ وصول فليك: