المغربي حكيمي يتصدر قائمة أكثر المدافعين مساهمة تهديفية في أوروبا
يقدّم الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أداء مثيرا للإعجاب مع فريقه هذا الموسم، وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات.
ويتربع حكيمي (26 عاما) على صدارة قائمة المدافعين في الدوريات الأوروبية الكبرى من حيث المساهمات التهديفية (صناعة الأهداف وتسجيلها) في الموسم الحالي 2024-2025، وذلك حسب إحصائية صادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.
21 G/A this season. 🐧
ACHRAF HAKIMI. 🇲🇦 pic.twitter.com/Nt5XS7Wtiy
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 7, 2025
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وخاض حكيمي مع باريس سان جيرمان 45 مباراة بجميع البطولات، وأسهم خلالها في 21 هدفا (سجل 7 وصنع 14)، آخرها هدفه في مرمى أرسنال بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبإمكان حكيمي تعزيز هذه الحصيلة، إذ تتبقى أمامه 4 مباريات حتى نهاية الموسم: أمام مونبيليه وأوكسير بالدوري الفرنسي، وستاد ريمس في نهائي كأس فرنسا (24 مايو/أيار الجاري)، وإنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال أواخر الشهر الحالي.
أشرف حكيمي بتسديدة محكمة يضاعف النتيجة لباريس سان جيرمان#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_سان_جيرمان_ارسنال #UCL pic.twitter.com/RN02wHDqP9
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2025
ويتفوق حكيمي على الإسباني أليكس غريمالدو مدافع باير ليفركوزن الألماني الذي ساهم في 17 هدفا في 46 مباراة.
وضمت القائمة التي تحوي 10 مدافعين لاعبا عربيا آخر، وهو الجزائري ريان آيت نوري مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي حل في المركز الثامن، إذ بلغت مساهماته التهديفية 12 هدفا في 38 مباراة.
وتاليا قائمة بأفضل 10 مدافعين في الدوريات الأوروبية موسم 2024-2025 من حيث المساهمة التهديفية (صناعة الأهداف وتسجيلها):
- المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان: سجّل وصنع 21 هدفا في 45 مباراة.
- الإسباني أليكس غريمالدو مدافع باير ليفركوزن: سجل وصنع 17 هدفا في 46 مباراة.
- الهولندي دينزل دومفرايس مدافع إنتر ميلان: سجل وصنع 16 هدفا في 41 مباراة.
- الألماني روبن غوسينس مدافع فيورنتينا: سجل وصنع 15 هدفا في 39 مباراة.
- الإيطالي فيديريكو دي ماركو مدافع إنتر ميلان: سجل وصنع 15 هدفا في 44 مباراة.
- الألماني ميتشيل وايزر مدافع فيردر بريمن: سجل وصنع 13 هدفا في 34 مباراة.
- الفرنسي جوناثان كلوس مدافع نيس: سجل وصنع 13 هدفا في 36 مباراة.
- الجزائري ريان أيت نوري لاعب وولفرهامبتون: سجل وصنع 12 هدفا في 38 مباراة.
- الإنجليزي ترتينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول: سجل وصنع 12 هدفا في 42 مباراة.
- الكولومبي دانيال مونيوث مدافع كريستال بالاس: سجل وصنع 12 هدفا في 42 مباراة.