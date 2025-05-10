المغربي حكيمي يتصدر قائمة أكثر المدافعين مساهمة تهديفية في أوروبا

يقدّم الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أداء مثيرا للإعجاب مع فريقه هذا الموسم، وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات.

ويتربع حكيمي (26 عاما) على صدارة قائمة المدافعين في الدوريات الأوروبية الكبرى من حيث المساهمات التهديفية (صناعة الأهداف وتسجيلها) في الموسم الحالي 2024-2025، وذلك حسب إحصائية صادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

21 G/A this season. 🐧 ACHRAF HAKIMI. 🇲🇦 pic.twitter.com/Nt5XS7Wtiy — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 7, 2025

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وخاض حكيمي مع باريس سان جيرمان 45 مباراة بجميع البطولات، وأسهم خلالها في 21 هدفا (سجل 7 وصنع 14)، آخرها هدفه في مرمى أرسنال بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبإمكان حكيمي تعزيز هذه الحصيلة، إذ تتبقى أمامه 4 مباريات حتى نهاية الموسم: أمام مونبيليه وأوكسير بالدوري الفرنسي، وستاد ريمس في نهائي كأس فرنسا (24 مايو/أيار الجاري)، وإنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال أواخر الشهر الحالي.

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ويتفوق حكيمي على الإسباني أليكس غريمالدو مدافع باير ليفركوزن الألماني الذي ساهم في 17 هدفا في 46 مباراة.

وضمت القائمة التي تحوي 10 مدافعين لاعبا عربيا آخر، وهو الجزائري ريان آيت نوري مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي حل في المركز الثامن، إذ بلغت مساهماته التهديفية 12 هدفا في 38 مباراة.

وتاليا قائمة بأفضل 10 مدافعين في الدوريات الأوروبية موسم 2024-2025 من حيث المساهمة التهديفية (صناعة الأهداف وتسجيلها):