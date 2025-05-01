رياض محرز يقترب من تحطيم رقم قياسي في دوري أبطال آسيا

دخل النجم الجزائري رياض محرز تاريخ النادي الأهلي بجدارة بعد تحقيقه إنجازا غير مسبوق في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويستعد لتحطيم رقم قياسي صمد أكثر من عقد من الزمن.

وأصبح قائد منتخب الجزائر اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف بنسخة واحدة من البطولة الآسيوية، محطما رقما قياسيا صمد لسنوات.

وكان رياض محرز مهندس الفوز الساحق للأهلي على الهلال (1-3) الثلاثاء الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومنذ الدقائق الأولى، قدم محرز أداء استثنائيا وتألق بسرعته ورؤيته الثاقبة ومهاراته الفنية.

وقدم اللاعب السابق لمانشستر سيتي، تمريرة حاسمة رائعة إلى إيفان توني ضرب بها دفاع الهلال، لتصل إلى توني الذي راوغ بونو حارس الهلال وسجل في المرمى الخالي.

🎥 🇸🇦 هدف اسيوي بنكهة البريميرليغ الساحر رياض محرز يصنع و ايڤان توني يسجل ببراعة للأهلي السعودي امام الهلال في نصف نهائي دوري ابطال آسيا 🔥 pic.twitter.com/6ekKkpsgJL — EPL World (@EPLworld) April 29, 2025

وبهذه التمريرة الحاسمة، رفع رياض محرز عدد مساهماته في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم إلى 17 مساهمة.

ففي 12 مباراة خاضها في البطولة الآسيوية، سجل الدولي الجزائري 9 أهداف وقدّم 8 تمريرات حاسمة ليتجاوز البرازيليين هالك وأدريانو، والمغربي سفيان حكيمي، ومواطنه بغداد بونجاح، الذين يملكون جميعا 16 مساهمة.

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كما عادل محرز الرقم التاريخي للبرازيلي موريكي الذي سجله عام 2013 مع نادي غوانغجو إيفرغراند الصيني، حيث شارك بـ17 مساهمة تهديفية بعد تسجيله 13 هدفا و قدم 4 تمريرات حاسمة.

وسيكون أمام محرز فرصة أخرى لتجاوز موريكي والانفراد بالرقم القياسي خلال المباراة النهائية السبت المقبل على ملعب الإنماء، حيث يواجه الأهلي فريق كاواساكي الياباني الذي تغلب على النصر 3-2.

وبحسب إحصائيات موقع "سوفاسكور" المتخصص، يتصدر الدولي الجزائري قائمة أفضل اللاعبين بمتوسط ​​تقييم 8.18، متقدما على السعودي سالم الدوسري (8.08)، والقطري أكرم عفيف (7.88)، والبرازيلي مالكوم (7.66)، والبرازيلي روبرتو فيرمينو (7.65).

وفي حال توج الأهلي باللقب القاري الآسيوي، سيكون محرز أول لاعب يجمع بين لقبي دوري أبطال أوروبا الذي فاز به مع السيتي ودوري أبطال آسيا للنخبة.