كابوس الإصابات يهدد الأمل الأخير لريال مدريد في الليغا ومونديال الأندية

يعاني ريال مدريد من ورطة حقيقية مع قرب نهاية الموسم الكروي 2024-2025 بسبب الإصابات القاسية التي ضربت عددا من لاعبيه.

ويسعى ريال مدريد إلى إنقاذ نفسه من الخروج بموسم صفري خاصة بعدما ودّع بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام أرسنال، وكذلك خسارته نهائي كأس ملك إسبانيا 2-3 أمام غريمه برشلونة، فلم يتبق له سوى المنافسة على الدوري الإسباني.

ويتأخر "الملكي" بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة قبل 5 جولات من النهاية، ومع الإصابات العديدة يبدو أن مهمته في المنافسة على لقب الليغا تزداد صعوبة.

وتضم قائمة إصابات ريال مدريد في الوقت الراهن كلا من داني كارفاخال وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي ودافيد ألابا وإدواردو كامافينغا وأنطونيو روديغر.

وتعرض كارفاخال لهذه الإصابة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبعد شهر لحق به زميله البرازيلي ميليتاو.

أما ميندي فقد تعرّص لإصابة جديدة خلال مباراة كلاسيكو نهائي الكأس، علما بأنه شارك في تلك المباراة بعد عودته من الإصابة.

وقال ريال مدريد في بيان عن إصابة اللاعب الفرنسي "أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فيرلاند ميندي إصابته في الوتر الأمامي لعضلة الفخذ اليمنى".

View this post on Instagram

ولم يتمكن روديغر من إكمال نهائي الكأس ضد برشلونة، إذ تم استبداله في الدقيقة 111 بداعي الإصابة، وبعدها بساعات أعلن ريال مدريد خضوع لاعبه لجراحة ناجحة لعلاج مشكلة في الغضروف المفصلي للركبة التي عانى منها طوال الموسم.

🚨🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Antonio Rüdiger (32) will be out for 2 months with injury, reports @FabrizioRomano! ❌

Real Madrid confirm he had an operation due to a partial rupture in the external meniscus of left leg. pic.twitter.com/RNDdargA6X

— EuroFoot (@eurofootcom) April 29, 2025