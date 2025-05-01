كابوس الإصابات يهدد الأمل الأخير لريال مدريد في الليغا ومونديال الأندية

يعاني ريال مدريد من ورطة حقيقية مع قرب نهاية الموسم الكروي 2024-2025 بسبب الإصابات القاسية التي ضربت عددا من لاعبيه.

ويسعى ريال مدريد إلى إنقاذ نفسه من الخروج بموسم صفري خاصة بعدما ودّع بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام أرسنال، وكذلك خسارته نهائي كأس ملك إسبانيا 2-3 أمام غريمه برشلونة، فلم يتبق له سوى المنافسة على الدوري الإسباني.

ويتأخر "الملكي" بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة قبل 5 جولات من النهاية، ومع الإصابات العديدة يبدو أن مهمته في المنافسة على لقب الليغا تزداد صعوبة.

وتضم قائمة إصابات ريال مدريد في الوقت الراهن كلا من داني كارفاخال وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي ودافيد ألابا وإدواردو كامافينغا وأنطونيو روديغر.

Real Madrid’s defensive injuries right now… 😲 pic.twitter.com/pKtCXcBItv — Pubity Sport (@pubitysport) April 30, 2025

وتُشير هذه القائمة إلى أن جميع مدافعي ريال مدريد الأساسيين مصابون وهم:

الظهير الأيمن كارفاخال: إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. قلب الدفاع ميليتاو: إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. قلب الدفاع روديغر: خضع لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الغضروف المفصلي للركبة.

خضع لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الغضروف المفصلي للركبة. الظهير الأيسر ميندي: إصابة في الوتر الأمامي لعضلة الفخذ اليمنى.

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وتعرض كارفاخال لهذه الإصابة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبعد شهر لحق به زميله البرازيلي ميليتاو.

أما ميندي فقد تعرّص لإصابة جديدة خلال مباراة كلاسيكو نهائي الكأس، علما بأنه شارك في تلك المباراة بعد عودته من الإصابة.

وقال ريال مدريد في بيان عن إصابة اللاعب الفرنسي "أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فيرلاند ميندي إصابته في الوتر الأمامي لعضلة الفخذ اليمنى".

ولم يتمكن روديغر من إكمال نهائي الكأس ضد برشلونة، إذ تم استبداله في الدقيقة 111 بداعي الإصابة، وبعدها بساعات أعلن ريال مدريد خضوع لاعبه لجراحة ناجحة لعلاج مشكلة في الغضروف المفصلي للركبة التي عانى منها طوال الموسم.

🚨🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Antonio Rüdiger (32) will be out for 2 months with injury, reports @FabrizioRomano! ❌ Real Madrid confirm he had an operation due to a partial rupture in the external meniscus of left leg. pic.twitter.com/RNDdargA6X — EuroFoot (@eurofootcom) April 29, 2025

أما كامافينغا فأصيب في الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وخيتافي ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وكشف النادي الملكي أن كامافينغا أُصيب بتمزق كامل في وتر العضلة المقربة اليسرى، وفي المباراة ذاتها أُصيب دافيد ألابا "بتمزق في الغضروف الداخلي في ركبته اليسرى".

وتُعد هذه الإصابات بمثابة الكابوس لنادي ريال مدريد، إذ ستحرم الفريق الملكي من خدمات كامافينغا وميندي وروديغر ليس فقط فيما تبقى من مباريات الليغا، بل أيضا في منافسات كأس العالم للأندية، لينضموا إلى غيابات ميليتاو وكارفاخال، في حين سيحاول الطاقم الطبي تجهيز ألابا لمونديال الأندية.

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وأوقعت القرعة ريال مدريد في المجموعة الثامنة في مونديال الأندية إلى جانب الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

ومن المقرر أن تُقام منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بين 15 يونيو/حزيران القادم و13 يوليو/تموز من العام نفسه.