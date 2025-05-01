شاهد.. كروس نجم ريال مدريد السابق حكما في ألمانيا

تقمّص الألماني توني كروس -اللاعب السابق لريال مدريد وبايرن ميونخ- دور الحكم في إحدى المباريات، وذلك بعد عدة أشهر من اعتزاله كرة القدم.

وأدار كروس إحدى المباريات ضمن فعاليات بطولة "دوري الأساطير" (Icon League)، المنافسات التي دشّنها الألماني المعتزل في بلاده بالتعاون مع صانع المحتوى إلياس نيرليش على غرار بطولة دوري الملوك التي أسسها الإسباني جيرارد بيكيه.

Toni Kroos, the referee 👀😂 (Via IG/theiconleague) pic.twitter.com/9wg4un7HxI — Pubity Sport (@pubitysport) April 30, 2025

وجمعت تلك المباراة التي جرت في مدينة دوسلدورف فريقي "ذا باك" (The Pack) وإف سي برلين سيتي (FC Berlin city) ضمن الجولة العاشرة من البطولة، وظهر فيها كروس مرتديا زي الحكم في "مشهد سيبقى عالقا في الأذهان" على حد قول صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال كروس عن هذه التجربة "كنت دائما ما أوجّه الكثير من الانتقادات للحكام وغالبا ما أكون محقا، كنت مقتنعا بأنني سأقوم بالمهمة بشكل أفضل".

وأضاف "لم تكن هناك مواقف مثيرة للجدل لأن المباراة كانت واضحة من بدايتها"، في إشارة منه إلى عدم وجود أي حالات تحكيمية تقتضي النقاش والاختلاف حولها.

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وانهالت عبارات الثناء والمديح على الحكم كروس من قبل خبراء التحكيم في بلاده، حيث اتسم أداؤه بالثقة والهدوء والاتزان.

وقال أحدهم في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "كحكم قدّم توني كروس أداء يتميز بالثقة والهدوء. ظهر حازما ومتزنا ولم يسعَ إلى جذب الانتباه وهو ما يتوقعه الجميع من حكم مثالي".

وأضاف "لغة جسده وسرعة اتخاذه القرارات وتواصله مع اللاعبين خلال المباراة أظهرت أنه أخذ التجربة على مجمل الجد".

وتابع "كان واضحا أن كروس لم يعتبر تحكيم هذه المباراة مجرد تسلية أو وسيلة دعائية بل تحديا رياضيا حقيقيا، وبالطبع كون المباراة كانت من جانب واحد ولم تتضمّن حالات مثيرة للجدل سهّل عليه المهمة".

واعتزل كروس (35 عاما) كرة القدم في شهر يوليو/تموز من العام الماضي بعد إقصاء منتخب ألمانيا من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا (يورو 2024) أمام إسبانيا بالخسارة 1-2.

وقبلها قدّم كروس موسما رائعا (2023-2024) مع ريال مدريد، وتوج خلاله بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.