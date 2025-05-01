إقصاء إنتر ميامي وميسي من نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف

أقصي إنتر ميامي الاميركي ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي من نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف لكرة القدم عقب الخسارة أمام فانكوفر وايتكابس الكندي 1-3 إيابا على ملعب "تشايس ستاديوم" في فلوريدا أمس الأربعاء.

ويواجه فانكوفر الذي كان أسقط على أرضه إنتر ميامي 2-0 ذهابا، الفائز من المواجهة المكسيكية الخالصة بين كروز أسول وتيغريس اللذين يتواجهان إيابا الخميس بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

واستهل إنتر ميامي اللقاء بأفضل طريقة ممكنة بعدما تقدم بهدف مدافع برشلونة الإسباني السابق جوردي ألبا بعد 9 دقائق من صافرة البداية اثر تمريرة من زميله السابق في النادي الكاتالوني الأوروغوياني لويس سواريس.

Busquets ➡️ Messi ➡️ Suarez ➡️ Alba 💥 https://t.co/rt6cavhFJ1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 1, 2025

غير أن فانكوفر ردّ بثلاثية سجلها بران وايت (51) والإكوادوري بيدرو فيتي (53) وسيباستيان بيرهالتر (71)، مما سمح له بقلب الطاولة على مضيفه واقصائه من نصف النهائي.

وقال المدرب الدنماركي لوايتكابس يسبر سورنسن إنه "سعيد جدا لجميع أعضاء النادي. أنا جديد نسبيا هنا، لكنني أعرف أن الكثيرين عملوا لسنوات طويلة ولم يروا لحظة كهذه".

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ولم يشكّل ميسي خطورة تذكر على مرمى فانكوفر في الشوط الاول حيث لم يحصل سوى على "نصف" فرصة خلال 45 دقيقة، فسدد كرة عالية وبعيدة، ثم حاول مرتين في الثاني من دون أن يتمكن من هز الشباك.

وسينصبّ تركيز إنتر ميامي حاليا على الفوز بلقب الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخه، وعلى مشاركته في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية.

في المقابل، قال المدرب الأرجنتيني لإنتر ميامي خافيير ماسكيرانو "على الرغم من أنها كانت المرة الأولى التي يتأهل فيها النادي إلى نصف النهائي، إلا أن الهزيمة أثّرت علينا كثيرا لأننا كنا نتخيل الوصول إلى النهائي، ورؤية هذا الفريق، صاحب التاريخ القصير، لأول مرة في نهائي أهم بطولة في اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)".

وأضاف "لكن علينا أن نتقبّل أن منافسنا تفوق علينا. الآن علينا التركيز على الدوري الأميركي. لا أفكّر في كأس العالم للأندية. يتبقى شهر ونصف الشهر، وسيكون من الخطأ التركيز على ذلك".