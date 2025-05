ديمبلي نجم سان جيرمان يعزز حظوظه في سباق الكرة الذهبية

عزز الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان حظوظه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 بعد دوره البارز في فوز فريقه على أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضع سان جيرمان قدما في نهائي البطولة الأوروبية العريقة بعد فوزه على أرسنال على ملعب الإمارات بفضل الهدف الوحيد الذي سجله ديمبلي في ذهاب المربع الذهبي.

GOAL!

What a start for PSG 🔥

Man of the moment @dembouz produces a brilliant first time finish!

April 29, 2025