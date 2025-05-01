ديمبلي نجم سان جيرمان يعزز حظوظه في سباق الكرة الذهبية

عزز الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان حظوظه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 بعد دوره البارز في فوز فريقه على أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووضع سان جيرمان قدما في نهائي البطولة الأوروبية العريقة بعد فوزه على أرسنال على ملعب الإمارات بفضل الهدف الوحيد الذي سجله ديمبلي في ذهاب المربع الذهبي.

ورفع ديمبلي حصيلة مساهماته التهديفية هذا الموسم مع سان جيرمان إلى 45 مساهمة (سجل 33 هدفا وصنع 12) في 45 مباراة بجميع البطولات.

ومن بين هذه الأهداف 25 سجلها في العام الجاري، الأمر الذي جعل منه الهداف الأول في العالم خلال 2025، وكل ذلك دون احتساب مبارياته مع منتخب فرنسا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فلم يسبق لديمبلي أن حقق هذه الأرقام مع أي نادٍ آخر لعب له في مسيرته الاحترافية.

وبات ديمبلي (26 عاما) لاعبا مختلفا تماما عما قبل، وربما يعود الفضل الأكبر في ذلك إلى مدربه لويس إنريكي الذي منحه الثقة وجعله في مركز قريب من منطقة الجزاء، وهو ما سمح له بتحطيم جميع أرقامه السابقة.

إعلان

وكان موسم 2018-2019 هو الأفضل تهديفيا لديمبلي، وحينها كان لاعبا في برشلونة وسجل 14 هدفا فقط في 42 مباراة، مما يعني أنه حقق "قفزة هائلة" بأرقامه الحالية.

وقالت الصحيفة "موسم ديمبلي يبدو واعدا للغاية لدرجة أنه يجلس الآن على طاولة المرشحين المحتملين لنيل الكرة الذهبية لعام 2025 رغم أنه ما زال أمامه العديد من المحطات التي ستحسم هذا السباق (دوري الأبطال، كأس العالم للأندية، دوري الأمم الأوروبية)، وفي جميع هذه البطولات ما زال "البعوضة" منافسا فيها".

وفي الموسم الحالي (2024-2025) تُوج ديمبلي مع الفريق الباريسي بلقب الدوري الفرنسي وبكأس السوبر الفرنسي، وبلغ المباراة النهائية لكأس فرنسا (ضد ريمس يوم 24 مايو/أيار 2025)، كما أنه قريب الآن من بلوغ نهائي دوري الأبطال في ميونخ.

وفي يونيو/حزيران 2025 سيخوض ديمبلي مع منتخب فرنسا نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا، وبعدها سيسافر مع سان جيرمان إلى الولايات المتحدة للمنافسة على لقب كأس العالم للأندية.

وترى "ماركا" إنه في السنة التي لا تقام فيها منافسات كأس العالم أو كأس أوروبا (اليورو) فإن دوري أبطال أوروبا يكون العامل الأبرز في حسم هوية اللاعب بالفائز بالكرة الذهبية.

ويواجه ديمبلي منافسة شرسة من لاعبين قلائل وهم نظرائه في برشلونة (رافينيا، بيدري، لامين جمال)، في حين استبعدت الصحيفة اسم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي باتت أهدافه "بلا قيمة" في سباق الفوز بالكرة الذهبية بعد إقصاء الريدز من دوري الأبطال.

وختمت "لا يبدو أن هناك أسماء كثيرة أخرى تنافس لاعب سان جيرمان بقوة، وصحيح أن الموسم لم ينتهِ بعد، لكن ملامح الكرة الذهبية باتت ترتسم على وجه عثمان ديمبلي أكثر فأكثر".