رياضة|رياضات أخرى|السعودية

هل يحقق رونالدو رغبة الملاكم المكسيكي ألفاريز؟

تجهيز كومبو يجمع الملاكم كانيلو ألفايرز وكريستيانو رونالدو Canelo Alvarez Cristiano Ronaldo
الملاكم كانيلو ألفاريز (يمين) سيواجه ويليام سكول من أجل لقب بطل العالم في الوزن المتوسط الفائق (وكالات)
1/5/2025

يريد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز أن يكون برفقة كريستيانو رونالدو في طريقه إلى الحلبة، عندما يواجه ويليام سكول للمنافسة على لقب بطل العالم في الوزن المتوسط الفائق.

وتحتضن العاصمة السعودية الرياض أسبوع الملاكمة لنزال "فاتال فيوري" (Fatal Fury)، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويُعَد النزال -الذي سيقام يوم السبت الثالث من مايو/أيار الجاري- أول دفاع لألفاريز عن ألقابه الأربعة الكبرى (WBC وWBA وIBF وWBO) خارج الولايات المتحدة والمكسيك.

ومن المنتظر أن يكون رونالدو نجم فريق النصر السعودي حاضرا في النزال بين كانيلو وسكول في الرياض.

وحسب صحيفة "إل يونيفرسال ديبورتيس"، فإن المكسيكي يريد أن يرافقه الأسطورة البرتغالية إلى الحلبة، وكشف كانيلو عن ذلك بنفسه في مقابلة مع الصحيفة.

وقال الملاكم البالغ من العمر 34 عاما "لم أتحدث معه، سأتصل به خلال الأيام المقبلة، سيكون حاضرا بالتأكيد، لكن لنر إن كان يرغب بمرافقتي".

إعلان

ويفتخر كانيلو بصداقته الكبيرة مع الأسطورة البرتغالية قائلا "الحقيقة هي أنني سعيد للغاية، ومن الواضح أنني فخور به وكل إعجابي به، وهو يعرف ذلك، فهو صديقي وأنا ممتن لأنه سيكون هناك".

لن يواجه لاعب النصر أي مشكلة في التواجد في القاعة خلال النزال بالرياض بعد خروج فريقه على يد كاواساكي فرونتال من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهو ما يمنحه وقت فراغ للراحة في نهاية الأسبوع والاستمتاع بمواجهة كانيلو ضد سكول.

المصدر : ماركا

إعلان