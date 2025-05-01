رياضة|أبطال أوروبا|إسبانيا

لامين جمال.. ثقة ونضوج وسهل ممتنع بكرة القدم

لامين جمال تألق في مباراة برشلونة وإنتر ميلان بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (غيتي)
1/5/2025-|آخر تحديث: 1/5/202501:48 م (توقيت مكة)

شهدت مباراة برشلونة وضيفه إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تألقا كبيرا للنجم لامين جمال الذي سجل هدفا مذهلا وحطم العديد من الأرقام القياسية.

وهز لامين جمال شباك إنتر بإحرازه الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة الـ24 بطريقة رائعة للغاية، ليمهد طريق العودة بالنتيجة لفريقه 1-2.

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وبات لامين جمال أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل هدفا في نصف النهائي، إذ فعل ذلك وهو بعمر 17 عاما و291 يوما، وفق ما ذكرت شبكة "سكواكا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

وكسر جمال الرقم الذي كان بحوزة الفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز هدفا لموناكو في مرمى يوفنتوس عام 2017 وهو بعمر 18 عاما و140 يوما.

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وفي الوقت نفسه، يعتبر جمال ثاني أصغر لاعب يشارك في نصف نهائي البطولة الأوروبية العريقة بعد الألماني جوليان دراكسلر الذي لعب مباراة فريقه السابق شالكه ضد مانشستر يونايتد في مايو/أيار 2011 بعمر 17 عاما و226 يوما.

ورغم صغر سنه فإن لامين جمال وصل إلى مباراته الرسمية رقم 100 مع برشلونة ليتفوق بشكل كبير وواضح على النجمين الأسطوريين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وكان البرتغالي رونالدو قد خاض 19 مباراة فقط حين كان في نفس عمر جمال، في حين لم يكن الأرجنتيني ميسي قد تجاوز 9 مباريات.

وعند مقارنة الأهداف فإن رونالدو سجل 5 وصنع 4 في سن 17 عاما، أما ميسي فأحرز هدفا وحيدا، في حين يفتخر لامين جمال بهز الشباك 22 مرة وتقديم 33 تمريرة حاسمة.

وقدّم لامين جمال أداء أسطوريا ضد إنتر ميلان، إذ سجل هدفا وكاد يضيف اثنين آخرين لولا العارضة والقائم، كما أرهق مدافعي "النيراتزوري"، لتنهال عليه عبارات المديح والإطراء من المنافسين والخصوم قبل الأنصار.

الإشادات تنهال على جمال

وقال سيموني إنزاغي مدرب إنتر عن جمال "إنه موهبة لا نراها إلا مرة كل 50 عاما، لم أرَ لاعبا مثله خلال الـ8 أو 9 أعوام الماضية، اضطررنا إلى مضاعفة الرقابة عليه، ونتيجة لذلك ظهرت المساحات في أماكن أخرى".

أما أليساندرو باستوني مدافع إنتر فقال "إنه أفضل لاعب في العالم حاليا، يجعل كل شيء يبدو سهلا".

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بدوره، صرح هنريك مختاريان لاعب إنتر الذي كُلف بمساندة زميله فيديريكو دي ماركو لمراقبة جمال "الجميع رأى مدى روعته، حاولنا إيقافه لكن الأمر لم يكن سهلا لأنه يملك موهبة هائلة، نأمل ألا نسمح له باللعب بحرية في الإياب".

من جهته، أشاد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة بما قدّمه جمال ضد إنتر بالقول "لقد أرانا الطريق، هدف تقليص الفارق إلى 1-2 كان مهما جدا، لامين لاعب مميز وعبقري، في المباريات الكبرى يكون حاضرا ويستمتع".

ونال لامين إشادة خاصة من النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والذي كان على ما يبدو يتابع اللقاء عبر شاشة التلفزيون وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، وغرد "هذا الفتى مذهل".

وتغنى الدولي الإنجليزي السابق ريو فرديناند بلامين جمال بشكل واضح، فكتب عبر حسابه على إكس "من حيث الموهبة الكروية الخالصة أجرؤ على القول إن لامين جمال يتفوق على أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى، عمره 17 عاما فقط، هذا مذهل".

ولم يُخف الفرنسي تيري هنري اللاعب الأسبق لبرشلونة وأرسنال انبهاره بجمال وقال "ما يفعله جنون حقيقي، إنه ببساطة غير طبيعي، شيء مدهش في كرة القدم".

وأضاف "كنا نظن أنه لن يأتي من هو أفضل من رونالدو أو ميسي، وفي وقتي كنا نقول بيليه، مارادونا، أو زيدان، ثم فجأة يأتي لامين جمال".

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المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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