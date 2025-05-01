عقد غريب لمودريتش وفاسكيز في كأس العالم للأندية

تشكل بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق في يونيو/حزيران المقبل، صداعا حقيقيا للفرق المشاركة، خاصة في ما يتعلق باللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر أن تُقام منافسات مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأميركية بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز المقبلين.

وقبل انطلاق البطولة، تسعى بعض الأندية مثل ريال مدريد الإسباني لإيجاد حلول مؤقتة لتسوية عقود لاعبيها التي شارفت على النهاية.

وحسب صحيفة "آس"، وجد النادي "الملكي" حلا في ما يتعلق بلوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، وذلك بإبرام عقد قصير جدا معهما، لأن النادي متردد في التجديد لهما لموسم كامل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيجدد عقد فاسكيز لأسبوعين فقط، بسبب احتمال وصول الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد هذا الصيف، وتم تجديد المدة نفسها بالنسبة إلى مودريتش بداعي انخفاض قدرته على لعب المباريات.

وينتهي عقدا لوكاس فاسكيز ومودريتش في 30 يونيو/حزيران المقبل، ومن المقرر أن يجتمعا مع إدارة النادي بعد انتهاء موسم الدوري الإسباني للاتفاق على التمديد.

وتأتي خطوة ريال مدريد تجاوبا مع طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من الأندية الموافقة على تجديد العقود القصيرة الأمد مع لاعبيها.

إعلان

وقسمت الأندية المشاركة إلى 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، مع تصنيف الفرق في 4 مستويات، ويصعد للأدوار الإقصائية المتصدر والوصيف بكل مجموعة.

وجاء ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي.

وتقام منافسات مونديال الأندية في الولايات المتحدة صيف العام المقبل للمرة الأولى بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقا، بدلا من الشكل القديم الذي كان يشهد مشاركة 7 فرق.

وتشارك في البطولة 5 فرق عربية، هي الأهلي المصري والهلال السعودي والترجي التونسي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي.