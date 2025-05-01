الإسباني لوبيتيغي مدربا لمنتخب قطر لكرة القدم

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الخميس تعيين جولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق مدربا للمنتخب الوطني.

وقال الاتحاد في حسابه على منصة إكس مع مقطع فيديو للمدرب الإسباني في مقره "لوبيتيغي مدربا للمنتخب الوطني".

وأضاف "سيخلف لوبيتيغي المدرب الحالي لويس غارسيا وسيبدأ مسيرته الأولى مع العنابي بقيادة المنتخب الوطني في المباريات المتبقية من تصفيات كأس العالم 2026 حيث ستكون مهمته الأولى ضد منتخب إيران في 5 يونيو/حزيران 2025 على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد تليها مباراة خارج أرضه ضد منتخب أوزبكستان في طشقند بعد 5 أيام".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت في وقت سابق إن لوبيتيغي (58 عاما) الذي أقيل من تدريب فريق وست هام في يناير/كانون الثاني الماضي على أعتاب قيادة منتخب قطر.

واستعرضت الصحيفة مميزات المدرب الإسباني التي جعلته محل ثقة مسؤولي الكرة القطرية، وأهمها عمله الممتاز مع المواهب الشابة، من خلال منحها الفرص وتطويرها، الأمر الذي يتماشى تماما مع فلسفة المنتخب القطري التي تعتمد بالأساس على مواهب أكاديمية أسباير.

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وسبق للوبيتيغي أن أشرف على الفريق الثاني لريال مدريد (لاكستيا) ثم عمل مدربا لناشئي وشباب منتخب إسبانيا حيث توج معه بكأس أمم أوروبا 2012 و2013 على التوالي، قبل أن يلتحق بفريق بورتو الذي وصل برفقته لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

📸 | ✍️ جانب من مراسم توقيع العقد مع مدرب منتخبنا الوطني "جولين لوبيتيغي" 🇶🇦.#العنابي pic.twitter.com/5lkcsUZXHt — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) May 1, 2025

وبعد موسمين مع الفريق البرتغالي، عُين لوبيتيغي مدربا لمنتخب إسبانيا الأول، قبل إقالته بطريقة دراماتيكية في مستهل مشوار لاروخا في كأس العالم 2018 بروسيا، بسبب عدم احترام عقده مع الاتحاد الإسباني، وتفاوضه السري مع إدارة ريال مدريد.

ولم يحقق لوبيتيغي نجاحات كبيرة مع ريال مدريد، قبل أن يعود إلى الأضواء في موسم 2019-2020 بعدما قاد إشبيلية للتتويج بالدوري الأوروبي.

وأشرف حارس المرمى السابق بعد ذلك على تدريب فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز هما وولفرهامبتون ووست هام يونايتد، قبل أن يبدأ رحلته مع المنتخب القطري.