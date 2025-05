نقش الفرنسي ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان اسمه في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا بإنجاز غير مسبوق بعدما هزّ شباك برشلونة بهدف مبكر.

ولم ينتظر تورام كثيرا من الوقت ليمنح فريقه الأسبقية في المباراة، التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما استغل تمريرة عرضية من زميله دينزل دومفريس حوّلها بكعبه إلى شباك البلوغرانا.

وجاء هدف تورام (27 عاما) بعد 30 ثانية من صافرة البداية وهو الأسرع في مباريات الدور نصف النهائي بتاريخ دوري الأبطال، وفق ما أكدته شبكة "سكواكا" المتخصصة في بيانات وإحصاءات كرة القدم.

Marcus Thuram's OUTRAGEOUS finish after 30 seconds, is the fastest goal in a Semi-final in Champions League history. ⏱️ pic.twitter.com/fCUsnpUD3p — Squawka (@Squawka) April 30, 2025

وشهدت المسابقة الأوروبية العريقة كثيرا من الأهداف المسجلة قبل انقضاء الدقيقة الأولى، لكن ما ميّز هدف تورام "النادر" أنه جاء في الدور نصف النهائي.

وما زال الهولندي روي ماكاي المهاجم الأسبق لبايرن ميونخ يحتفظ بمكانته كصاحب أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن هزّ شباك ريال مدريد عام 2007 بعد 10.2 ثوان من بداية اللقاء.

وأُقيمت تلك المباراة على ملعب أليانز أرينا في إياب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، وفي بدايتها فشل البرازيلي روبرتو كارلوس مدافع الريال في استلام كرة مررها إليه أحد زملائه، لتصل إلى حسن صالح حميديتش الذي مررها بدوره إلى ماكاي ليضعها الأخير من لمسة واحدة في شباك إيكر كاسياس.

وتاليا أسرع 10 أهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا:

1- الهولندي روي ماكاي: سجل لبايرن ميونخ في مرمى ريال مدريد بعد 10.2 ثوان من البداية في إياب ثمن النهائي موسم 2006-2007.

2- البرازيلي جوناس أوليفرا: سجل لفالنسيا في مرمى باير ليفركوزن بعد 10.96 ثوان من البداية في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات موسم 2011-2012.

3- البرازيلي جيلبيرتو سيلفا: سجل لأرسنال في مرمى آيندهوفن بعد 20.07 ثانية من البداية في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات موسم 2002-2003.

PSV away? Any excuse to bring this memorable Gilberto Silva goal out. 😍 ⏰ 20.04 seconds! 🤯 pic.twitter.com/ZFPgvmBNBY — afcstuff (@afcstuff) August 26, 2022

4- الإيطالي أليساندرو ديل بييرو: سجل ليوفنتوس في مرمى مانشستر يونايتد بعد 20.12 ثانية من البداية في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات موسم 1997-1998.

5- الهولندي كلارنس سيدورف: سجل لميلان في مرمى شالكه بعد 21.06 ثانية من البداية في الجولة ثانية من مرحلة المجموعات موسم 2005-2006.

6- البرازيلي ديوغو رينكون: سجل لدينامو كييف في مرمى فنربخشة التركي بعد 24 ثانية من البداية في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات موسم 2006-2007.

7- النمساوي دافيد ألابا: سجل لبايرن ميونخ في مرمى يوفنتوس بعد 24.18 ثانية من البداية في ذهاب ربع نهائي موسم 2012-2013.

8- البرازيلي ألكسندر باتو: سجل لميلان في مرمى برشلونة بعد 24.54 ثانية من البداية في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات موسم 2011-2012.

9- النمساوي ماريك كينسل: سجل لرابيد فيينا في مرمى كلوب بروج بعد 25.20 ثانية من البداية في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات موسم 2005-2006.

10- الصربي ديان ستانكوفيتش: سجل لإنتر ميلان في مرمى شالكه بعد 25.24 ثانية من البداية في ذهاب ربع النهائي موسم 2010-2011.