شاهد.. ستيلينبوش يطيح بالزمالك حامل اللقب من الكونفدرالية الأفريقية

ودع الزمالك حامل اللقب منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد خسارته 1-0 أمام ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب الدور ربع النهائي اليوم الأربعاء، إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وجاء هدف المباراة الوحيد قبل 11 دقيقة على النهاية عن طريق لاعب الوسط سيلي ندولي الذي قابل تمريرة عرضية منخفضة من ليسيبا نكو بتسديدة مباشرة إلى الشباك من مسافة قريبة.

وقال ندولي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" بعد اللقاء "أنا سعيد جدا بالفوز وبمنح فريقي هذه الفرصة للتأهل إلى قبل النهائي، تمركزت بصورة جيدة داخل المنطقة وحصلت على ما أريده. هذا الهدف مهم جدا للفريق لأنه أهلنا للدور القادم".

وأضاف "الزمالك فريق كبير والتفوق عليه يعطينا دفعة معنوية في قبل النهائي، نثق بأنفسنا بعد تفوقنا على حامل اللقب. كنا الفريق الأفضل وكنا نعرف صعوبة مواجهة الزمالك في القاهرة".

ورغم سيطرة الزمالك على الكرة في الشوط الأول فإن لاعبيه لم يهددوا مرمى الفريق الزائر بصورة حقيقية سوى مرتين فقط.

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وأهدر محمد شحاتة أول فرصة للزمالك بعد مرور 10 دقائق من البداية بعدما تأخر في تسديد الكرة بعد تمريرة من عمر جابر.

واعتمد ستيلينبوش على الهجمات المرتدة وباغت مرمى محمد عواد بتسديدة علت العارضة في الدقيقة 12.

وأهدر سيف الدين الجزيري فرصة محققة بعد مرور نصف ساعة بعد تمريرة عرضية من أحمد فتوح قابلها المهاجم التونسي بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيسر، قبل أن تهدأ مجريات ما تبقى من الشوط الأول حتى نهايته بالتعادل.

وتواصلت سيطرة الزمالك على الكرة في الشوط الثاني من دون خطورة حقيقية على مرمى ستيلينبوش، وأهدر الجزيري فرصة أخرى من انفراد في الدقيقة 48 وسدد الكرة أعلى العارضة بعد تمريرة من عبد الله السعيد.

وتعرض عمر جابر قائد الزمالك لإصابة في الدقيقة 58 وخرج من المباراة اضطراريا ليدخل محمود جهاد بدلا منه.

ونجح الفريق الزائر في تسجيل هدف المباراة الوحيد وسط تمركز دفاعي سيئ من لاعب الزمالك في وقت حاسم لم يسمح لصاحب الأرض في العودة بالنتيجة.

ويلعب ستيلينبوش في قبل النهائي أمام سيمبا التنزاني الذي فاز 4-1 بركلات الترجيح على المصري البورسعيدي بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2.