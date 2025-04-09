موعد مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما 2025 المقامة بالمغرب، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الخميس، العاشر من أبريل/نيسان الجاري، على ملعب "البشير" في المحمدية.

وتنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء (19:00) بتوقيت المغرب.

وفاز منتخب المغرب على جنوب أفريقيا في مباراتين سابقتين جمعتهما.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا:

beIN Sports HD 6

Arryadia TNT HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

افتتح منتخب المغرب منافسات البطولة المقامة على أرضه بفوز ساحق 5-0 على أوغندا، لكنه تعادل في المباراة الثانية مع زامبيا ثم فاز على تنزانيا 3-0 ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة.

ويستضيف المغرب نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، المغرب 2025، للمرة الثانية بعد أن نظم نسخة 2013.

وكانت نسخة 2021، التي كان من المقرر أن تُقام في المملكة المغربية، أُلغيت بسبب جائحة "كوفيد-19".