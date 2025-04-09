أورلاندو بيراتس يطيح بمولودية الجزائر من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أطاح أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بضيفه مولودية الجزائر من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل معه سلبيا اليوم الأربعاء في ختام جولة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أورلاندو بهدف نظيف، وبذلك يصعد الفريق الجنوب أفريقي للدور قبل النهائي.

مواجهتا نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:

بيراميدز المصري x أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

الأهلي المصري x ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتقام جولة ذهاب نصف النهائي في 18 و19 أبريل/نيسان، بينما تلعب جولة الإياب يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وعانى مولودية الجزائر الذي يدربه التونسي خالد بن يحيى بشكل واضح أمام التنظيم الدفاعي المحكم للاعبي أورلاندو.

وكذلك لم يشكل الفريق الجنوب أفريقي خطورة كبيرة على دفاع الفريق الجزائري الذي افتقد اليوم جهود الحارس الأول عبد اللطيف رمضان، إذ شهدت المباراة مشاركة توفيق موساوي.

وكان أورلاندو حسم مباراة الذهاب بهدف سجله موهو نكوتا في الدقيقة الـ65.