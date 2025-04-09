هكذا أصبح سان جيرمان أفضل دون مبابي

يقوم الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بعمل كبير مع فريق العاصمة الفرنسية بالموسم الجاري 2024-2025، إذ حقق أرقاما أفضل رغم رحيل النجم الأول للفريق كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن الفريق الباريسي يقترب من تحطيم عدة أرقام قياسية هذا الموسم بعد أن نجح إنريكي في تحسين أبرز أرقامه مقارنة بفترة وجود مبابي.

وحسم باريس سان جيرمان، يوم السبت الماضي، لقب الدوري الفرنسي وذلك قبل 6 جولات من النهاية، كما أقصى ليفربول من دوري أبطال أوروبا بعد أن كان أبرز المرشحين للفوز باللقب.

ويستعد الفريق الفرنسي حاليا لمقارعة فريق إنجليزي آخر في ربع النهائي، هو أستون فيلا في طريقه نحو أول ألقابه في أمجد البطولات الأوروبية.

PSG en Ligue 1 :

2023-2024 : 81 buts (34 journées)

2024-2025 : 79 buts (27 journées) À ce qu’il paraît, le départ de Mbappé allait nous tuer. Mission réussie pour Enrique ✅ pic.twitter.com/FEWc2m9Ck8 — 𝗙𝗟𝗢 (@floLsssss) April 3, 2025

وفي الوقت نفسه، يطمح باريس إلى تحقيق الثلاثية إذ بلغ نهائي كأس فرنسا وفيه سيواجه ستاد ريمس يوم 24 مايو/أيار المقبل، علما أن إنريكي حقق هذا الإنجاز (الثلاثية) مع برشلونة موسم 2014-2015.

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كل هذه الأحلام تأتي في وقت لا يضم فيه باريس نجما أوحد ولا يبدو أن الفريق بحاجة إلى ذلك، في ظل تفضيل إنريكي الاعتماد على المنظومة الجماعية التي زادت قوتها بعد رحيل مبابي بفضل التألق اللافت لديزيري دوي، وفيتينا، وبرادلي باركولا، ويليان باتشو، ونونو مينديز، وعثمان ديمبلي، وانسجام الوافد الجديد خفيشا كفاراتسخيليا.

وقال إنريكي، في وقت سابق، "نحن أفضل بوضوح من الموسم الماضي. لقد كان موسما جيدا وفزنا بعدة ألقاب، لكن اليوم نحن أقوى بفضل قدرة الفريق على قلب أي موقف لصالحه".

وتاليا أبرز أرقام وإنجازات باريس سان جيرمان اللافتة هذا الموسم 2024-2025:

لم يخسر الفريق أي مباراة هذا الموسم حتى الآن في الدوري الفرنسي.

حقق 11 انتصارا وتعادلا وحيدا في الدوري الفرنسي عام 2025.

حقق متوسط 2.83 نقطة في المباراة الواحدة خلال 2025.

عثمان ديمبلي انفجر من الناحية التهديفية وسجّل 25 هدفا خلال عام 2025 فقط.

سجل لاعبو باريس بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة (كان 2.34 بوجود مبابي).

استقبل الفريق بمعدل 0.91 هدف في المباراة الواحدة (كان 0.98 بوجود مبابي).

تمريرات ناجحة أعلى بزيادة 50 تمريرة بوجود مبابي.

حقق الفريق 35 فوزا في كل البطولات، أكثر من إجمالي انتصارات باريس في الموسم الماضي بالكامل.

🔴🔵 Paris Saint-Germain’s 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜 season under Luis Enrique, building present & future ✨ 🏆 Ligue1 winner-to-be, unbeaten leaders.

🏆 Champions League quarter-finals.

🏆 French Super Cup winners.

🏆 French Cup finalists. 𝟏𝟐𝟑 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞𝐝 so far this season… pic.twitter.com/6w1bEDF60N — mugisha_sports (@mugisha_5050) April 3, 2025

وبحسب "موندو ديبورتيفو" فلو أنهى باريس سان جيرمان الموسم دون خسارة في الدوري المحلي فسيكون هذا إنجازا تاريخيا غير مسبوق في فرنسا، على اعتبار أن أفضل إنجاز يعود لنانت الذي تُوج بـ"الليغ 1″ موسم 1994-1995 بخسارة وحيدة.

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وبالإضافة إلى ذلك ففي حال عدم خسارة باريس أمام نانت يوم 22 أبريل/نيسان الجاري بالدوري الفرنسي، سيصبح فريق العاصمة الفرنسية صاحب أفضل سلسلة لا هزيمة خارج أرضه في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى برصيد 39 مباراة متتالية.

حينها سيعادل رقم ميلان الإيطالي الذي حققه في تسعينيات القرن الماضي، بعدها سيكون بحاجة إلى عدم الخسارة أمام ستراسبورغ ضمن الجولة الـ32 من أجل الانفراد بالرقم القياسي.