هكذا أصبح سان جيرمان أفضل دون مبابي

يقوم الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بعمل كبير مع فريق العاصمة الفرنسية بالموسم الجاري 2024-2025، إذ حقق أرقاما أفضل رغم رحيل النجم الأول للفريق كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن الفريق الباريسي يقترب من تحطيم عدة أرقام قياسية هذا الموسم بعد أن نجح إنريكي في تحسين أبرز أرقامه مقارنة بفترة وجود مبابي.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وحسم باريس سان جيرمان، يوم السبت الماضي، لقب الدوري الفرنسي وذلك قبل 6 جولات من النهاية، كما أقصى ليفربول من دوري أبطال أوروبا بعد أن كان أبرز المرشحين للفوز باللقب.

ويستعد الفريق الفرنسي حاليا لمقارعة فريق إنجليزي آخر في ربع النهائي، هو أستون فيلا في طريقه نحو أول ألقابه في أمجد البطولات الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، يطمح باريس إلى تحقيق الثلاثية إذ بلغ نهائي كأس فرنسا وفيه سيواجه ستاد ريمس يوم 24 مايو/أيار المقبل، علما أن إنريكي حقق هذا الإنجاز (الثلاثية) مع برشلونة موسم 2014-2015.

كل هذه الأحلام تأتي في وقت لا يضم فيه باريس نجما أوحد ولا يبدو أن الفريق بحاجة إلى ذلك، في ظل تفضيل إنريكي الاعتماد على المنظومة الجماعية التي زادت قوتها بعد رحيل مبابي بفضل التألق اللافت لديزيري دوي، وفيتينا، وبرادلي باركولا، ويليان باتشو، ونونو مينديز، وعثمان ديمبلي، وانسجام الوافد الجديد خفيشا كفاراتسخيليا.

وقال إنريكي، في وقت سابق، "نحن أفضل بوضوح من الموسم الماضي. لقد كان موسما جيدا وفزنا بعدة ألقاب، لكن اليوم نحن أقوى بفضل قدرة الفريق على قلب أي موقف لصالحه".

🔴🔵 Paris Saint-Germain’s 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐜 season under Luis Enrique, building present & future ✨

🏆 Ligue1 winner-to-be, unbeaten leaders.

🏆 Champions League quarter-finals.

🏆 French Super Cup winners.

🏆 French Cup finalists.

𝟏𝟐𝟑 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞𝐝 so far this season… pic.twitter.com/6w1bEDF60N

— mugisha_sports (@mugisha_5050) April 3, 2025