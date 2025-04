كاميرات على أجساد الحكام وقاعدة خاصة بالحراس بمونديال الأندية

سيُزوَّد حكام مباريات كأس العالم للأندية في كرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز، بكاميرات مثبتة على أجسادهم ويطبقون قاعدة جديدة لمواجهة إهدار الوقت من حراس المرمى، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).

وستُثبَّت على أجساد الحكام "كاميرات كجزء من مرحلة تجريبية، وذلك بعد المصادقة على الاختبارات من قبل مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب)" المشرف على قوانين اللعبة، بحسب الفيفا.

وقد شرح رئيس لجنة الحكام الإيطالي بيارلويجي كولينا "نعتبرها فرصة مناسبة لمنح الجماهير تجربة جديدة، بفضل صور ملتقطة من موقع غير مسبوق".

