كاميرات على أجساد الحكام وقاعدة خاصة بالحراس بمونديال الأندية

سيُزوَّد حكام مباريات كأس العالم للأندية في كرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز، بكاميرات مثبتة على أجسادهم ويطبقون قاعدة جديدة لمواجهة إهدار الوقت من حراس المرمى، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا).

وستُثبَّت على أجساد الحكام "كاميرات كجزء من مرحلة تجريبية، وذلك بعد المصادقة على الاختبارات من قبل مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب)" المشرف على قوانين اللعبة، بحسب الفيفا.

وقد شرح رئيس لجنة الحكام الإيطالي بيارلويجي كولينا "نعتبرها فرصة مناسبة لمنح الجماهير تجربة جديدة، بفضل صور ملتقطة من موقع غير مسبوق".

🚨🌍 FIFA has confirmed referees will wear body cameras during this summer's Club World Cup. A new rule will also be implemented to punish goalkeepers who keep the ball in their hands for more than 8 seconds, with a corner that will be awarded to the opposition. pic.twitter.com/nnqYliJif3 — Football Xtra™ (@FootballXtra0) April 8, 2025

وأضاف كولينا أن هذه المبادرة "مبتكرة للقنوات الناقلة ولتنشئة الحكام.. لأنه من الهام أن تكون قادرا على وضع نفسك بدلا من الحكام، من أجل تقييم كيفية اتخاذ قراراتهم ووجهة نظرهم".

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وستطبق البطولة كذلك القاعدة الجديدة المصدق عليها في الأول من مارس/آذار -عبر مجلس الاتحاد الدولي- والتي تهدف إلى تقليص الوقت المهدر من حراس المرمى.

وبحسب تلك القاعدة، إذا احتفظ الحراس بالكرة بين أيديهم أكثر من 8 ثوان، تحتسب ركلة ركنية للفريق الخصم، علما بأنه كان ممكنا في السابق منح ركلة حرة غير مباشرة بعد 6 ثوان.

وأقيمت الآونة الأخيرة ندوات للحكام لدى للاتحاد الأوروبي (ويفا) بمقر الفيفا في زيورخ، خلال الفترة بين 31 مارس/آذار و4 أبريل/نيسان. وأقيمت ندوة أخرى في دبي لحكام اتحادات آسيا وأفريقيا وأوقيانيا بين 2 و4 فبراير/شباط، وثالثة في بوينوس أيرس لحكام أميركا الجنوبية وكونكاكاف بين 24 و28 فبراير/شباط.

وذكر مدير التحكيم السويسري ماسيمو بوساكا "نحن بحاجة إلى مشاهدة اللعب والأهداف، وليس التحكيم. لا ينبغي ملاحظة الحكم خلال المباراة. الحكم الجيد لا يجب أن نلاحظه أو نراه. لكن عليه أن يستعد جيدا".