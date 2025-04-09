رونالدينيو يشيد بلامين جمال ويكشف عن أمنيته لنهائي دوري الأبطال

أشاد النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو بموهبة الشاب لامين جمال لاعب برشلونة مؤكدا أنه سيكون من أبرز نجوم كرة القدم في المستقبل.

وقال رونالدينيو الذي سبق له ارتداء قميص برشلونة خلال مسيرته الاحترافية "إنه لاعب (لامين) كشف عن موهبته في سن مبكرة".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية "يعجبني لامين بسبب قدرته على الابتكار، عليه أن يواصل العمل بشكل جيد، لكنه سيكون نجما كبيرا. هذا مؤكد".

🚨🗣️ Ronaldinho: "Lamine is a precocious talent. He's exceptionally gifted. I also love watching him because of his creativity." ✨ pic.twitter.com/DDLJD5n4Jm — Managing Barça (@ManagingBarca) April 8, 2025

وعند سؤاله عن أمنياته بخصوص المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لم يتردد رونالدينيو (45 عاما) بالقول إنه يحب مشاهدة برشلونة وباريس سان جيرمان، الذي سبق له الدفاع عن ألوانه أيضا.

وقال "الناديان كلاهما لديهما مكان في قلبي، ستكون مباراة مناسبة لي، هما أيضا ناديان يهتمان كثيرا باللاعبين الشباب وقد يكون لهما تأثير كبير في مستقبل كرة القدم".

وتطرّق رونالدينيو للحديث عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة موسم 2005-2006، حين فاز على أرسنال في النهائي 2-1.

2006 #UCL winner Ronaldinho has retired from football 🙌 pic.twitter.com/EJTHCqcoFd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 16, 2018

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وتابع "أتذكر ذلك تماما. إنه اللقب الذي أعتز به بعد كأس العالم والكرة الذهبية. كان ثالث إنجاز كبير بالنسبة لي، وكان أيضا في باريس (ملعب سان دوني)، هناك احتفلنا بجنون".

وخص رونالدينيو الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان بإشادة كبيرة بسبب تألقه اللافت هذا الموسم.

وقال "أتابع مباريات فرقي السابقة الذين لا يزالون في دوري الأبطال. مثلا عثمان ديمبلي في باريس يعجبني كثيرا، لديه لمسة برازيلية".

وزاد "هو لاعب يربك الخصوم، يبدع، يراوغ. غالبا ما يكون من الصعب توقّع ما سيفعله، كما أنه يُسجل الكثير من الأهداف. لقد تطور كثيرا وأصبح له دور مختلف تماما عما كان عليه في الموسم الماضي مع باريس أو حتى مع برشلونة من قبل".

🔴🔵 Ronaldinho on the player who looks like him most currently: 🇧🇷 "There is Ousmane Dembélé at PSG. I like it very much. He has a bit of a Brazilian style! He is confusing, he invents, he provokes."@lequipe pic.twitter.com/vX9tQxdEGO — -PSG_EDITS- (@PSGEDITS881) April 7, 2025

ولم يُخف رونالدينيو سعادته بتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، كما امتدح العمل الذي يقوم به لويس إنريكي مدرب فريق العاصمة الفرنسية.

وواصل "رأيت صورا جميلة جدا للمدرب إنريكي مع لاعبيه. هو شخص نحبه ويعطي كل ما لديه، يعرف جيدا ما يقوم به، لقد تعرّفت عليه عندما كنت لاعبا في برشلونة، انا أحترمه وأقدّره كثيرا".

وأتم رونالدينيو "كان إنريكي لاعبا رائعا ثم أصبح مدربا رائعا أيضا، فاز بكل شيء مع برشلونة وحقق إنجازات مع منتخب إسبانيا وأنا واثق أنه سينجح في باريس. إنه يقدّم كرة جميلة".

Dans le long entretien qu'il nous a accordé, Ronaldinho assure qu'il croit à la réussite de Luis Enrique sur le banc du PSG : « C'était un grand joueur qui est devenu un immense entraîneur »

➡️ https://t.co/aLpqtnWnK7 pic.twitter.com/5zyqEuNSvd — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 8, 2025

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وخلال مسيرته الكروية لعب رونالدينيو لفريق باريس سان جيرمان لمدة موسمين (2001-2002 و2002-2003) ثم انتقل بعدها إلى برشلونة ليقضي 5 مواسم بين جدران النادي الكتالوني انتهت صيف عام 2008 برحيله إلى ميلان الإيطالي.

وتاليا إحصائيات والألقاب التي حققها رونالدينيو مع باريس سان جيرمان وبرشلونة وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير: