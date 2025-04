رونالدينيو يشيد بجمال وديمبلي ويكشف عن أمنيته لنهائي دوري الأبطال

أشاد النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو بموهبة الشاب لامين جمال لاعب برشلونة مؤكدا أنه سيكون من أبرز نجوم كرة القدم في المستقبل.

وقال رونالدينيو الذي سبق له ارتداء قميص برشلونة خلال مسيرته الاحترافية "إنه لاعب (لامين) كشف عن موهبته في سن مبكرة".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية "يعجبني لامين بسبب قدرته على الابتكار، عليه أن يواصل العمل بشكل جيد، لكنه سيكون نجما كبيرا. هذا مؤكد".

🚨🗣️ Ronaldinho: "Lamine is a precocious talent. He's exceptionally gifted. I also love watching him because of his creativity." ✨ pic.twitter.com/DDLJD5n4Jm

وعند سؤاله عن أمنياته بخصوص المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لم يتردد رونالدينيو (45 عاما) بالقول إنه يحب مشاهدة برشلونة وباريس سان جيرمان، الذي سبق له الدفاع عن ألوانه أيضا.

وقال "الناديان كلاهما لديهما مكان في قلبي، ستكون مباراة مناسبة لي، هما أيضا ناديان يهتمان كثيرا باللاعبين الشباب وقد يكون لهما تأثير كبير في مستقبل كرة القدم".

وتطرّق رونالدينيو للحديث عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة موسم 2005-2006، حين فاز على أرسنال في النهائي 2-1.

وتابع "أتذكر ذلك تماما. إنه اللقب الذي أعتز به بعد كأس العالم والكرة الذهبية. كان ثالث إنجاز كبير بالنسبة لي، وكان أيضا في باريس (ملعب سان دوني)، هناك احتفلنا بجنون".

وخص رونالدينيو الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان بإشادة كبيرة بسبب تألقه اللافت هذا الموسم.

وقال "أتابع مباريات فرقي السابقة الذين لا يزالون في دوري الأبطال. مثلا عثمان ديمبلي في باريس يعجبني كثيرا، لديه لمسة برازيلية".

وزاد "هو لاعب يربك الخصوم، يبدع، يراوغ. غالبا ما يكون من الصعب توقّع ما سيفعله، كما أنه يُسجل الكثير من الأهداف. لقد تطور كثيرا وأصبح له دور مختلف تماما عما كان عليه في الموسم الماضي مع باريس أو حتى مع برشلونة من قبل".

🔴🔵 Ronaldinho on the player who looks like him most currently: 🇧🇷

"There is Ousmane Dembélé at PSG. I like it very much. He has a bit of a Brazilian style! He is confusing, he invents, he provokes."@lequipe pic.twitter.com/vX9tQxdEGO

— -PSG_EDITS- (@PSGEDITS881) April 7, 2025