اعتراف مثير لرايس نجم أرسنال بشأن هدفيه في ريال مدريد

اعترف الدولي الإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال أنه تجاهل تعليمات نيكولا غوفر مدرب الكرات الثابتة في "الغانرز" في لقطة الهدفين أمام ريال مدريد.

وخطف رايس (26 عاما) الأضواء بتسجيله هدفين مذهلين في شباك ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قاد من خلالهما أرسنال لتحقيق انتصار مريح بنتيجة 3-0 قبل موقعة الإياب المقررة بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.

وفي الهدف الأول سدد رايس كرة مقوسة مذهلة تجاوزت الحائط البشري وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لتستقر في الشباك عند الدقيقة 58، وبعد 12 دقيقة عاد ليسجّل هدفا آخر لا يقل روعة عن سابقه من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية العليا.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها غوفر وهو يعطي تعليمات لرايس بدا وكأنها الوصفة المثالية للوصول إلى شباك ريال مدريد، أو على الأقل هكذا اعتقد أنصار أرسنال وجميع عشاق كرة القدم وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

لكن رايس خرج بتصريحات مفاجئة بعد المباراة كشف فيها أن زميله بوكايو ساكا هو الذي شجّعه على التسديد بدلا من التمرير.

وقال رايس "أُعطيت تعليمات لإرسال الكرة إلى داخل منطقة الجزاء لكني فكرت بطريقة مختلفة. نعم أعلم أنني تجاهلت غوفر. كما أن بوكايو قال لي إذا شعرت بأنك قادر على التسديد والتسجيل فافعلها".

وأضاف "نظرت إلى الحائط البشري ومكان تمركز الحارس وفكرّت أنني قادر على وضعها في الزاوية وهذا ما حدث بالفعل".

ولم يكن غوفر هو الشخص الوحيد الذي طالب رايس بعدم التسديد، حيث تجاهل اللاعب أيضا تعليمات زميله مارتن أوديغارد قائد "الغانزر".

وتابع رايس "أوديغارد كان يقول لي أرسلها عرضية فقلت له ليس من المنطقي أن أفعل ذلك بهذه الطريقة، نحن نتدرّب على هذه الكرات طوال الوقت وشعرت بأني قادر على فعلها".

وأتم "لا أعلم إن كنت سأستوعب ما حدث اليوم. شعرت بأنني قادر على تنفيذ كلتا الركلتين وكان لدي ثقة كبيرة، حتى إنني لا أجد الكلمات للتعبير".

اللافت أن رايس لم يسجل أي هدف من ركلة حرة مباشرة في أي من مبارياته الـ338 التي لعب فيها لفريق وست هام يونايتد وأرسنال، وفق ما ذكرت شبكة "سكواكا" المتخصصة في الإحصائيات والبيانات.

Before this evening, Declan Rice had not scored from a direct free-kick in any of his 338 games for West Ham and Arsenal.

HE'S JUST SCORED TWO IN 12 MINUTES AGAINST REAL MADRID. 🤯 pic.twitter.com/FTQZenPhzy

— Squawka (@Squawka) April 8, 2025