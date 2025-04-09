اعتراف مثير لرايس نجم أرسنال بشأن هدفيه في ريال مدريد

اعترف الدولي الإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال أنه تجاهل تعليمات نيكولا غوفر مدرب الكرات الثابتة في "الغانرز" في لقطة الهدفين أمام ريال مدريد.

وخطف رايس (26 عاما) الأضواء بتسجيله هدفين مذهلين في شباك ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قاد من خلالهما أرسنال لتحقيق انتصار مريح بنتيجة 3-0 قبل موقعة الإياب المقررة بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.

Two special Declan Rice free-kicks 😍

Lautaro golazo 😮‍💨

Merino first-time finish 🎯@Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/y8YpK7iC1e — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 8, 2025

وفي الهدف الأول سدد رايس كرة مقوسة مذهلة تجاوزت الحائط البشري وتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لتستقر في الشباك عند الدقيقة 58، وبعد 12 دقيقة عاد ليسجّل هدفا آخر لا يقل روعة عن سابقه من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية العليا.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها غوفر وهو يعطي تعليمات لرايس بدا وكأنها الوصفة المثالية للوصول إلى شباك ريال مدريد، أو على الأقل هكذا اعتقد أنصار أرسنال وجميع عشاق كرة القدم وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

👌⚽️ عندما تأتي التعليمات الدقيقة للمنفذ البارع فالنتيجة تكون هدفاً لآرسنال في مرمى ريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا | #ارسنال_ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/NFgE18V07T — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2025

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لكن رايس خرج بتصريحات مفاجئة بعد المباراة كشف فيها أن زميله بوكايو ساكا هو الذي شجّعه على التسديد بدلا من التمرير.

وقال رايس "أُعطيت تعليمات لإرسال الكرة إلى داخل منطقة الجزاء لكني فكرت بطريقة مختلفة. نعم أعلم أنني تجاهلت غوفر. كما أن بوكايو قال لي إذا شعرت بأنك قادر على التسديد والتسجيل فافعلها".

وأضاف "نظرت إلى الحائط البشري ومكان تمركز الحارس وفكرّت أنني قادر على وضعها في الزاوية وهذا ما حدث بالفعل".

ولم يكن غوفر هو الشخص الوحيد الذي طالب رايس بعدم التسديد، حيث تجاهل اللاعب أيضا تعليمات زميله مارتن أوديغارد قائد "الغانزر".

وتابع رايس "أوديغارد كان يقول لي أرسلها عرضية فقلت له ليس من المنطقي أن أفعل ذلك بهذه الطريقة، نحن نتدرّب على هذه الكرات طوال الوقت وشعرت بأني قادر على فعلها".

وأتم "لا أعلم إن كنت سأستوعب ما حدث اليوم. شعرت بأنني قادر على تنفيذ كلتا الركلتين وكان لدي ثقة كبيرة، حتى إنني لا أجد الكلمات للتعبير".

اللافت أن رايس لم يسجل أي هدف من ركلة حرة مباشرة في أي من مبارياته الـ338 التي لعب فيها لفريق وست هام يونايتد وأرسنال، وفق ما ذكرت شبكة "سكواكا" المتخصصة في الإحصائيات والبيانات.

Before this evening, Declan Rice had not scored from a direct free-kick in any of his 338 games for West Ham and Arsenal. HE'S JUST SCORED TWO IN 12 MINUTES AGAINST REAL MADRID. 🤯 pic.twitter.com/FTQZenPhzy — Squawka (@Squawka) April 8, 2025

لكنه عوّض ذلك بتسجيله هدفين تاريخيين في مرمى ريال مدريد في ظرف 12 دقيقة فقط.

وبات رايس أول لاعب يسجل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا وفق شبكة "أوبتا" المتخصصة أيضا في الإحصائيات والبيانات.

2 – Declan Rice is the first player to score two direct free kick goals in a knockout stage match in the UEFA Champions League. Precision. pic.twitter.com/loLhfmZ7sX — OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2025

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ويأمل أرسنال في الاستفادة من هذا الفوز المريح من أجل بلوغ المربع الذهبي من دوري الأبطال، لكن قبل ذلك تنتظره موقعة صعبة إيابا حين يحل يوم الأربعاء المقبل في الإياب ضيفا على ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو المعروف بأجوائه الاستثنائية في الليالي الأوروبية الكبرى.