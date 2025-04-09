أرتيتا مدرب أرسنال يعترف بطلب نصيحة غوارديولا لإسقاط ريال مدريد

فاجأ الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الجميع باعتراف مثير، بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتغلّب أرسنال أمس على ريال مدريد بنتيجة 3-0 على ملعب الإمارات في شمال لندن بذهاب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية العريقة.

وأكد أرتيتا أنه طلب النصيحة من مواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أجل إسقاط ريال مدريد، وهو ما نجح فيه حتى الآن، لكن يتبقى عليه إكمال النصف الآخر من المهمة، وذلك في مباراة موقعة الإياب المقررة الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو معقل النادي الملكي.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، اتسم أرتيتا بالصراحة التامة حين قال: "تحدثت مع بيب (غوارديولا) قبل أيام. أردت منه النصيحة، فمن المهم أن تتعلّم من الأفضل".

ولم تكشف الصحيفة عن فحوى النصيحة التي تلقّاها أرتيتا من غوارديولا، لكن ما هو واضح أن أرسنال ظهر بأداء مثير للإعجاب "طغى به تماما على ريال مدريد".

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وشدد أرتيتا على أهمية الفوز الذي حققه فريقه، مؤكدا أنه سيبقى في ذاكرة أنصار أرسنال لفترة طويلة.

وقال "عندما تغيب عن مواجهة ريال مدريد لمدة 20 عاما، عليك أن تصنع التاريخ. الجماهير ستتذكر هذه الليلة طويلا"، في إشارة منه إلى المواجهة التي جمعت الفريقين في ربع نهائي نسخة 2005-2006.

وأضاف: "عائلة أرسنال استمتعت بالنتيجة، واللاعبون متحمسون، فنحن نعلم تماما ما قدمناه اليوم، أمامنا وقت للتحضير لهذا التحدي الكبير (مباراة الإياب)، وسنتحدث لاحقا عما ينبغي تقديمه في مدريد".

اللافت أن مانشستر سيتي الفريق الذي يدّربه غوارديولا واجه ريال مدريد مرتين في النسخة الحالية من دوري الأبطال وكان ذلك في مباريات المُلحق، حيث أُقصي السيتي عقب خسارته 3-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يتمكن فريق غوارديولا من مجاراة ريال مدريد بشكل كامل، بسبب تراجع مستوى بعض لاعبي "السيتيزنز"، بالإضافة إلى الإصابات التي ضربت عديدا من لاعبي "الفريق السماوي".

وتجمع المدربان علاقة قوية، إذ عمل أرتيتا مساعدا لغوارديولا ضمن الطاقم الفني لمانشستر سيتي لمدة 3 سنوات ونصف سنة، وتحديدا في الفترة ما بين صيف 2016 حتى أواخر 2019، قبل أن يغادر الأول لتدريب أرسنال.

وخلال تلك الفترة، لم يُخف غوارديولا إعجابه وتقديره الكبيرين لذكاء أرتيتا، كما أن الأخير يعتبره أفضل مدرب في العالم، معربا عن رغبته في الاستفادة من خبراته والاستمرار في التعلم منه.

ورغم المنافسة الشديدة بين أرسنال ومانشستر سيتي في السنوات الأخيرة، فإن العلاقة الشخصية بين أرتيتا وغوارديولا لم تتأثر على الإطلاق، وفق "سبورت".